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TapTap APK

TapTap APK

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 142,590
  • DOSYA BOYUTU 45.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici TapTap
  • İndir

TapTap APK, Google Play Store'da yer almayan Android oyunları indirip oynayabileyeceğiniz bir platformdur.

Erkan Calp
Erkan Calp -

TapTap APK, Google Play Store’a alternatif olarak kullanabileceğiniz Çin uygulama mağazası. PUBG gibi Google Play Mağazası’nda yer almayan Android oyunları bu uygulama üzerinden indirip, beklemeden oynayabilirsiniz.

Android tarafında Google Play Store dışında uygulama ve oyunları indirebileceğiniz onlarca mağaza ve APK seçeneği mevcut. TapTap da alternatiflerden biri. Çin App Store’u TapTap, Google Play Mağazası’na benzer arayüz sunuyor. Öne çıkan Android oyunları bir yerde, en çok indirilen Android oyunları bir yerde, yeni çıkan Android oyunları bir yerde… Yalnız uygulama dili Çince. Bu yüzden ilk bakışta biraz karmaşık geliyor ancak herhangi bir oyunu indirmek çok zor değil. Bu noktada indirilmeye açılan oyunların resmi kaynaklardan geldiği (geliştiricinin açıklaması) bilgisini paylaşmakta fayda var.

TapTap Özellikleri:

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