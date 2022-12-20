TapTap APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 142,590
- DOSYA BOYUTU 45.00 MB
- Üretici TapTap
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TapTap APK, Google Play Store'da yer almayan Android oyunları indirip oynayabileyeceğiniz bir platformdur.
TapTap APK, Google Play Store’a alternatif olarak kullanabileceğiniz Çin uygulama mağazası. PUBG gibi Google Play Mağazası’nda yer almayan Android oyunları bu uygulama üzerinden indirip, beklemeden oynayabilirsiniz.
Android tarafında Google Play Store dışında uygulama ve oyunları indirebileceğiniz onlarca mağaza ve APK seçeneği mevcut. TapTap da alternatiflerden biri. Çin App Store’u TapTap, Google Play Mağazası’na benzer arayüz sunuyor. Öne çıkan Android oyunları bir yerde, en çok indirilen Android oyunları bir yerde, yeni çıkan Android oyunları bir yerde… Yalnız uygulama dili Çince. Bu yüzden ilk bakışta biraz karmaşık geliyor ancak herhangi bir oyunu indirmek çok zor değil. Bu noktada indirilmeye açılan oyunların resmi kaynaklardan geldiği (geliştiricinin açıklaması) bilgisini paylaşmakta fayda var.
TapTap Özellikleri:
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- Yeni çıkan Android oyunları
- Yeni Android oyunları
- Güncel Android oyunları
- Android bulmaca oyunları
- Android rol yapma oyunları
- Android aksiyon oyunları
- Android hayatta kalma oyunları
- Android yarış oyunları
- Android strateji oyunları
TapTap
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,171
- Üretici TapTap
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Türkiye App Store'da olmayan iOS oyunları indirip iPhone/iPad'inizde oynayın.
TapTap, PUBG gibi Türkiye App Store’da olmayan, indirilmeye açılmamış en yeni iOS oyunları iPhone/iPad cihazınıza indirip oynamak için kullanabileceğiniz bir mağaza. Çin App Store olarak geçiyor. Uygulama dili Çince ancak kategorize edilen içerik ve arama fonksiyonu dilediğiniz iOS oyununa kolayca ulaşmanızı sağlıyor.
Çin’in App Store’u TapTap, Apple App Store’a alternatif olarak kullanabileceğiniz bir uygulama mağazası değil. Geliştirici güvenilirliği konusunda garanti verse de tavsiyem sadece Türkiye App Store’da olmayan oyunları indirmek için TapTap’i kullanın. Uygulama, App Store’da olduğu gibi en yeni iOS oyunlarını, en çok indirilen - popüler iOS oyunlarını, öne çıkan oyunları, önerilen oyunları dil eksikliğini hissetmeceğiniz şekilde harika bir düzende gösteriyor.
TapTap Özellikleri:
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