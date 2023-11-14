Taxisst uygulamasında, aynı rotaya gittiğiniz kullanıcıları bulun ve taksi maliyetini paylaşın.

Berkcan Aktürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzdeki ulaşım zorluğu ve pahalılığı, insanların istediklere yere gitmelerinde büyük dezavantaj sağlıyor. Aslında bunun bir çözümü olduğunu söyleyebiliriz. Ulaşım ihtiyacınızı en akıllı ve ekonomik bir şekilde karşılamak istiyorsanız, Taxisst uygulamasının tam size göre olduğunu söyleyebiliriz.

Bu uygulamada, başka insanlarla aynı taksiye binerek ulaşım maliyetinizi paylaşıyorsunuz. Taksi kullanmanın maliyetini ve toplu taşımanın kalabalığını geride bırakın. Güvenli ve konforlu yolculuğunuzda hem taksi ücretini paylaşın hem de yeni insanlarla tanışın.

Taxisst İndir

Taxisst'te bulunan GPS tabanlı eşleştirme sayesinde, gitmek istediğiniz rotaya uygun yolcuları bulun ve maliyeti paylaşın. Öncelikle Gitmek istediğiniz yeri belirlemeli ve sizle aynı yere gidecek yolcuları bulmalısınız. Sizinle aynı yöne gidecek olan paylaşımlı yolcunuzu bulduğunuza göre; uygulama içerisindeki mesajlaşma bölümünden buluşma alanınızı kararlaştırabilirsiniz.

Uygulama sadece maliyetinizi düşünmekle kalmayıp, daha temiz ve daha yaşanılabilir bir çevre hedefliyor. Her paylaşılan yolculuk, araç trafiğini ve karbon emisyonunu azalmakta önemli bir rol oynuyor. Siz de yolculuğunuzu ve yolculuk maliyetinizi paylaşmak istiyorsanız, Taxisst indirin ve sadece birkaç dokunuşla yol arkadaşınızı bulun.

Taxisst Özellikleri