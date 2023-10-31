Gizemli yaratıklar bulunan The Axis Unseen'de, bir avcı olarak yaratıkları öldürün ve duyularınızı geliştirin.

Berkcan Aktürk - 45 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Skyrim ve Fallout'un geliştiricileri tarafından yapılan The Axis Unseen'de, açık dünyadaki gizemli canavarları avlamalı ve keşfedilmesi gerek şeyleri bulmalıyız. Zamanda sıkışıp kalmış olan bu dünyada, canavarları avlayın ve izini sürün. Yayınızı ve duyularını geliştirin. Avladığınız gibi sizin de av olabileceğinizi unutmayın. Bu yüzden gece olmadan sığınağınıza dönün ve hayatta kalın.

Sizi hayatta tutan tek şeyin yayınız olduğunu unutmayın. Yayınızı her daim yükseltin ve oklarınıza yetenek kazandırın. Ateşli, rüzgarlı veya kontrol edilebilen oklarınızla beraber düşmanları avlayın ve birbirinden farklı okları deneyin.

Sizden önce birçok avcı bu yollardan geçti ve artık sizin zamanınız geldi. Eskide kalan ve diğer avcıların başından geçen sırları ortaya çıkarın ve yaratıkların bu dünyadan gitmelerini sağlayın. Ayrıca oyunun içerisinde bulunan müzikle birlikte, savaş ve durağan anları mükemmel bir zevkle yaşayabilirsiniz.

The Axis Unseen İndir

Öldürdüğünüz yaratıkların güçleriyle kendi duyularınızı geliştirin. Koku taneciklerini görün, sıcaklığı hissedin ve daha önce hiçbir beşerin görmediği renkleri görün. Siz de 2024 yılında çıkması planlanan The Axis Unseen indirerek, dünyadaki vahşi canavarları alt edin.

The Axis Unseen Sistem Gereksinimleri