The Cursed Tape, oyunculara psikolojik korku deneyimini tam anlamıyla yaşatıyor.

Berkcan Aktürk - 56 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Karşınızdaki televizyonda gizemli bir video kaset oynuyor. Eğer izlemeye casaretiniz varsa, The Cursed Tape serüvenine başlayabilirsiniz. Kısa bir psikolojik korku oyunu olan The Cursed Tape'de, herhangi bir mekaniksel kontrol olmadan sadece yürümeniz gerekiyor. Etrafınızdaki olaylara karşı psikolojinizi korumalı ve izlemeye devam etmelisiniz.

Oyunu korkunç yapan pek çok etken bulunuyor. Farklı korku oyunlarına göre gerçek anlamda karanlık bir yapıda olan The Cursed Tape, doğal ses tasarımıyla da korkunç anlar yaşatıyor.

Ev içerisindeki odalara dalın, korku dolu anlar yaşayın ve sona ulaşmaya çalışın. Oyunculara yaklaşık olarak 30-40 dakikalık bir oyun süresi sunan The Cursed Tape, türüne göre kafi bir oyun süresine sahiptir. Zaten yürüyüş simülatörü olduğu için hem az olması hem de bu kısa sürede oyunculara iyi etki versemi büyük önem taşıyor ve bu etkiyi de başarılı bir şekilde yansıtıyor diyebiliriz.

The Cursed Tape İndir

Siz de gerçekten korkmak ve psikolojinizi sınamak istiyorsanız, The Cursed Tape indirin ve 40 dakikalık video kasedini başarıyla tamamlayın.

The Cursed Tape Sistem Gereksinimleri