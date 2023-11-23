The Expanse: A Telltale Series
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- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 17.58 GB
- Üretici Telltale Games
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Telltale Games tarafından piyasaya sürülen The Expanse: A Telltale Series, popüler bilim kurgu romanına dayanan bir macera oyunudur.
The Expanse adlı popüler bilim kurgu serisine dayanan The Expanse: A Telltale Series, Telltale Games tarafından geliştirilen bir macera oyunudur. Oyun çoğunlukla uzayda geçiyor ve koloniler arasındaki yüksek gerilimi anlatıyor. enkaz halindeki gemileri temizleyin, uzay korsanlarıyla mücadele edin ve bu isyanlardan hayatta kalarak çıkmaya çalışın.
Geminizdeki mürettebatla beraber uzaydaki gemi enkazlarını ve çeşitli olayları inceleyin. Genelde hikaye ve sinematiğin çoğunlukta olduğu The Expanse: A Telltale Series, kısa bir oyun süresine sahiptir. Hikayedeki seçimleriniz sizi bambaşka bir yola sokacaktır. Şunu bilmelisiniz ki; hikayede doğru veya yanlış bir yol yoktur. Sadece sizin seçimlerinizle şekillenir ve akılalmaz bir oyun deneyimi yaşatır.
The Expanse: A Telltale Series İndir
Uzaydaki acımasız zorlularla mücadele edin ve uzay korsanlarıyla savaşın. Siz de The Expanse: A Telltale Series indirin ve toplamda beş bölüm olan The Expanse serisini özgün seçimlerinizle bitirin.
Siz de The Expanse: A Telltale Series Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit İşletim Sistemi (32 bit işletim sistemleri desteklenmez)
- İşlemci: AMD Phenom II X4 965, 3,40 GHz / Intel Core i5-2300, 2,80 GHz
- Bellek: 6GB RAM
- Ekran Kartı: Radeon HD 7790, 2 GB / GeForce GTX 750Ti, 2 GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 18 GB kullanılabilir alan