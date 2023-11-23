Telltale Games tarafından piyasaya sürülen The Expanse: A Telltale Series, popüler bilim kurgu romanına dayanan bir macera oyunudur.

Berkcan Aktürk - 46 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

The Expanse adlı popüler bilim kurgu serisine dayanan The Expanse: A Telltale Series, Telltale Games tarafından geliştirilen bir macera oyunudur. Oyun çoğunlukla uzayda geçiyor ve koloniler arasındaki yüksek gerilimi anlatıyor. enkaz halindeki gemileri temizleyin, uzay korsanlarıyla mücadele edin ve bu isyanlardan hayatta kalarak çıkmaya çalışın.

Geminizdeki mürettebatla beraber uzaydaki gemi enkazlarını ve çeşitli olayları inceleyin. Genelde hikaye ve sinematiğin çoğunlukta olduğu The Expanse: A Telltale Series, kısa bir oyun süresine sahiptir. Hikayedeki seçimleriniz sizi bambaşka bir yola sokacaktır. Şunu bilmelisiniz ki; hikayede doğru veya yanlış bir yol yoktur. Sadece sizin seçimlerinizle şekillenir ve akılalmaz bir oyun deneyimi yaşatır.

The Expanse: A Telltale Series İndir

Uzaydaki acımasız zorlularla mücadele edin ve uzay korsanlarıyla savaşın. Siz de The Expanse: A Telltale Series indirin ve toplamda beş bölüm olan The Expanse serisini özgün seçimlerinizle bitirin.

Siz de The Expanse: A Telltale Series Sistem Gereksinimleri