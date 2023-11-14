The Invincible
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 39.06 GB
- Üretici 11 bit studios
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Regis III gezegenindeki zorlu keşif görevlerini yerine getirdiğiniz The Invincible'da, tehditlerle yüzleşin ve seçimlerinizle hikayeye yön verin.
Bilim insanı olan Yasna'yı canlandırdığımız The Invincible'da, uzayın derinliklerinde kaybolarak kendinizi Regis III gezegenine hapsolmuş bir şekilde buluyorsunuz. Gözünüzü açtığınızda ekip üyelerinizin de kaybolduğunu göreceksiniz. Hiç zaman harcamadan kaybolan ekibinizi bulmak için izleri takip edin ve vereceğiniz her kararın sizi tehlikeye sokacağını unutmayın.
Hikaye odaklı olan bu macera oyununda, ummadık tehditlere karşı mücadele vermelisiniz. Esrarengiz arazilerdeki kayıp kalıntıları ortaya çıkarın ve insanlığa faydalı olabilecek her şeyi keşfetmeye çalışın.
The Invincible İndir
The Invincible'da, herhangi bir envanter sistemi veya toplanabilir eşyalar bulunmuyor diyebiliriz. Oyun tam anlamıyla bir yürüme simülasyonu olarak oynanıyor. Yalnız oyundaki hikayeye sadece seçimlerinizle etki etmiyor, aynı zamanda keşfettiğiniz her şeyle hikayenin rotasını değiştirebiliyorsunuz.
Siz de Dünyaca ünlü bilim kurgu yazarı Stanislaw Lem'in dünyasından alıntılanan The Invincible indirerek, Regis III gezegenini keşfedin ve bilimin öncülük ettiği bu felsefi hikayede seçimlerinizi yapın.
The Invincible Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 ya da Intel i5-10400F
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Radeon 6500XT (4GB) veya Nvidia GTX 1660 (4GB) / 1060 (6GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan