Regis III gezegenindeki zorlu keşif görevlerini yerine getirdiğiniz The Invincible'da, tehditlerle yüzleşin ve seçimlerinizle hikayeye yön verin.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bilim insanı olan Yasna'yı canlandırdığımız The Invincible'da, uzayın derinliklerinde kaybolarak kendinizi Regis III gezegenine hapsolmuş bir şekilde buluyorsunuz. Gözünüzü açtığınızda ekip üyelerinizin de kaybolduğunu göreceksiniz. Hiç zaman harcamadan kaybolan ekibinizi bulmak için izleri takip edin ve vereceğiniz her kararın sizi tehlikeye sokacağını unutmayın.

Hikaye odaklı olan bu macera oyununda, ummadık tehditlere karşı mücadele vermelisiniz. Esrarengiz arazilerdeki kayıp kalıntıları ortaya çıkarın ve insanlığa faydalı olabilecek her şeyi keşfetmeye çalışın.

The Invincible İndir

The Invincible'da, herhangi bir envanter sistemi veya toplanabilir eşyalar bulunmuyor diyebiliriz. Oyun tam anlamıyla bir yürüme simülasyonu olarak oynanıyor. Yalnız oyundaki hikayeye sadece seçimlerinizle etki etmiyor, aynı zamanda keşfettiğiniz her şeyle hikayenin rotasını değiştirebiliyorsunuz.

Siz de Dünyaca ünlü bilim kurgu yazarı Stanislaw Lem'in dünyasından alıntılanan The Invincible indirerek, Regis III gezegenini keşfedin ve bilimin öncülük ettiği bu felsefi hikayede seçimlerinizi yapın.

The Invincible Sistem Gereksinimleri