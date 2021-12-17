The Road Driver APK, kamyon, otobüs ve başka araçlar kullandığınız sürüş simülatörü, sürüş simülasyonu oyunu.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

The Road Driver APK Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir (internetsiz) kamyon sürme oyunu. Google Play’de 5 milyondan fazla indirilen kamyon simülatörü oyununda bir nakliye firmasında veya kendi aracınızla çalışıyorsunuz. Çok çeşitli binalar, şirketler, otobüs durakları, benzin istasyonları vb. içeren iki harita sunan The Road Driver, sürüş simülatörü oyunları oynamaktan keyif alanlar için tavsiyemizdir.

The Road Driver APK İndir

The Road Driver APK Android oyununda sadece kamyon sürmüyorsunuz. Kamyonlar dışında treylerler (yarı römorklar dahil), otobüsler, 30’dan fazla araç yer alıyor. Araçlarınızı istediğiniz gibi modifiye edebiliyor, boya, jant, far, süspansiyon yüksekliği ve aksesuarlarla özelleştirebiliyorsunuz. Sadece aracınız için değil, sürücünüz için de birçok kıyafet ve görünüm mevcut. Kamyon, otobüs veya başka aracınızı ister otomatik ister manuel viteste sürebiliyorsunuz. Güneşli, bulutlu, yağmurlu, sisli, gündüz ve gece, hava koşulları gerçekte olduğu gibi değişiyor. Aracınıza birçok farklı yük alıyorsunuz ve sefer sayısı ve navlun oranları ağırlığa göre ayarlanıyor. Dilediğiniz zaman haritaya erişip rotalarınızı ve yüklerinizi yönetebiliyorsunuz.

İçten ve dıştan görünüm sunan sürüş simülatörü, hassasiyet ayarları ve gamepad desteğiyle çok çeşitli kontrol seçenekleri (direksiyon, kaydırıcı, ok tuşları, eğme) sunuyor.