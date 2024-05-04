The Sinking City 2 ile beklenen oyunun devamı geliyor. The Sinking City 2 indirin ve Arkham şehrini keşfetmeye başlayın.

Kemal Tavus - 33 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Frogwares tarafından geliştirilen ve yayınlanan The Sinking City 2 bir korku ve hayatta kalma oyunudur. Önceki yapım gibi Lovecraft temaları üzerine kurulmuştur. 1920'lerde geçen oyun, doğaüstü olaylar ve canavarlarla dolu ürkütücü Arkham şehrinde geçer.

The Sinking City 2, önceki oyunun dedektiflik macera unsurlarından daha belirgin bir korku odaklı yapısına geçiş yapıyor. Dövüş ve keşfetme üzerinde daha fazla odaklanıyor. Unreal Engine 5 ile güçlendirilen bu oyun, gelişmiş grafikler ve sürükleyici bir atmosfer vadediyor.

Oyuncular dedektiflik yapmaya devam edebilir ancak bu özellik artık isteğe bağlı hale gelmiş. Böylece oyunun nasıl oynanabileceği konusunda daha fazla esneklik sunulmuş. Farklı oynanış tarzlarını benimseyen oyuncular için çok daha iyi bir seçenek olmuş.

Frogwares, oyunun geliştirilmesini desteklemek için bir Kickstarter kampanyası başlattı. Ukrayna'daki devam eden savaş nedeniyle karşılaşılan zorluklar ve belirsizlikler ek finansman arama nedenleri olarak gösteriliyor. Bu yaklaşım, oyunun geliştirilmesini güvence altına almayı ve oyuncu deneyimini zenginleştirecek özellikler eklemeyi amaçlıyor.

2025 yılında PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülmesi bekleniyor.

The Sinking City 2 İndir

The Sinking City 2 indirilmeye henüz açık değil. Oyunun Steam sayfasını ziyaret ederek The Sinking City 2’yi istek listenize ekleyebilirsiniz.

The Sinking City 2 Sistem Gereksinimleri

The Sinking City 2 sistem gereksinimleri henüz paylaşılmadı. Bu tarz haberleri anında almak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.