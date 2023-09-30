Ünlü TWD serisinden esinlenen The Walking Dead: Betrayal, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz en iyi hayatta kalma oyunlarından bir tanesidir.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

The Walking Dead evreninde geçen ve hayatta kalma oyunu olan The Walking Dead: Betrayal, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz mükemmel oyunlardan bir tanesidir. 8 oyuncuya kadar birlikte oynama şansı veren TWD Betrayal, üçüncü şahıs kamerasından oynanıyor ve harika mekaniklere sahip.

Arkadaşlarınızla beraber gezmenizde fayda var. Çünkü, yollarda gezen zombi sürüleri hem ölümcül, hem de sayısı fazla olduğu için uğraşması zordur. Bunun için, arkadaşlarınızın yanından ayrılmayın ve güçlerinizi birleştirin. Lakin, içinizde bazı hainler olabilir. Nasıl mı? Yaşayanlar arasında gizlice dolaşan sabotajcılar, kimsenin kurtulmamasını istiyorlar. Bariz tehdit zombiler olsa da, hainlerin takımı sabote edecek birçok yol bulunuyor. İçinizdeki hainleri tespit edin ve yaşamak için kimseye güvenme.

The Walking Dead: Betrayal İndir

Oyuna hikaye açısından hiçbir şey söyleyemeyiz. TWD serisinin iyi hikayesiyle harmanlanan görsellik, oyunculara gerçekten keyifli bir deneyim sunuyor. Bakış açıları, silahların kontrolleri, karakter kontrolleri ve aklınıza gelebilecek tüm etkileşimli alet, oyunu oynarken bağımlılık yapıyor diyebiliriz.

Her oyundan sonra kazandığınız oyun içi paralarla birlikte, karakterinize kozmetik eşyalar alabilir ve yeni tarz yaratabilirsiniz. The Walking Dead: Betrayal indirerek, arkadaşlarınızla hem eğlenceli, hem de aksiyon dolu bir deneyim yaşayabilirsiniz.

The Walking Dead: Betrayal Sistem Gereksinimleri