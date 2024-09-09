Tiny-Fi ile benzersiz bir macera sizleri bekliyor. Hemen Tiny-Fi indirin ve içinde bulunduğunuz bu durumdan nasıl kurtulacağınızı öğrenmeye çalışın.

Kemal Tavus - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Türk geliştiriciler olan Immeta Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan Tiny-Fi, üçüncü şahıs bakış açısına sahip bir hayatta kalma ve keşif oyunudur.

Evinizi hiç böyle görmediniz. Devasa, tehlikeli ve gizemli. Tiny-Fi, sizi sıradan bir evin içinde olağanüstü bir maceraya davet ediyor. Fizikçi Alain Feynman'ın başarısız ışınlanma deneyinin ardından küçüldüğü bu dünyada, her köşe başı yeni bir tehlike, her eşya potansiyel bir sığınak veya silah haline geliyor.

Alain'in gözünden, çatı katı artık uçsuz bucaksız bir vahşi doğa gibi. Bu yeni perspektiften, ev eşyaları birer dağa, böcekler korkunç canavarlara dönüşüyor. Hayatta kalmak için zekanızı ve çevrenizi kullanmalısınız. Eski boyutunuza dönmenin sırrı, bu devasa labirentin içinde bir yerde gizli ve Dr. Evelyn Morgan'ın rehberliği, bu zorlu yolculukta size yol gösterecek.

Tiny-Fi, sadece bir hayatta kalma oyunu değil, aynı zamanda zengin bir hikaye sunuyor. Alain'in geçmişini, küçülmesinin nedenlerini ve evin sırlarını keşfederken, kendinizi de keşfedeceksiniz. Çatı katının her köşesi, yeni bir ipucu, yeni bir meydan okuma barındırıyor. Gece gündüz döngüsü, oyunun atmosferini ve zorluklarını sürekli değiştiriyor.

Tiny-Fi, bilim kurgu ve macera türlerini ustaca harmanlayarak, sıradan bir evin içinde olağanüstü bir dünya yaratıyor. Alain'in normale dönme çabası, sizi heyecan verici bir keşif yolculuğuna çıkarırken, aynı zamanda derin bir hikayeyi de gözler önüne seriyor. Bu benzersiz deneyimde, evinizin hiç görmediğiniz yüzüyle tanışacak, küçük bir dünyanın büyük maceralarına atılacaksınız. Tiny-Fi size evinizi yeniden keşfetme şansı sunarken, aynı zamanda kendi sınırlarınızı da zorlayacak bir deneyim vadediyor.

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Tiny-Fi Sistem Gereksinimleri

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