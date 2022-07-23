2K, 2022 model oyunu olan Tiny Tina's Wonderlands ile oyunculara fantastik bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Doğukan Çağlakpınar - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

23 Haziran 2022'de Steam üzerinde Windows platformu için lansmana çıkan Tiny Tina's Wonderlands rengarenk içerikleri ile oyuncular mezara yüklü bir dünyaya götürüyor. Gearbox Software tarafından geliştirilen ve 2K tarafından Steam üzerinde yayınlanan Tiny Tina's Wonderlands 3D çarpıcı grafiklere sahip. Tek oyunculu ve çevrimiçi oyunculu gibi pek çok moda sahip olan Tiny Tina's Wonderlands 12 farklı dil desteği ile oynanıyor. Cep yakan bir fiyat etiketine sahip olan oyun, aldığı olumlu yorumlar ile de başarısını gözler önüne seriyor. Rengarenk bir dünyada oyuncular FPS tadında bir maceraya çıkaran yapımda fantastik yaratıklar ve olaylar yer alıyor. Garipliklikler dolu bir dünyada oyuncuları yaratıklar ile karşı karşıya getiren yapımda çok güçlü silahlar da yer alıyor.

Tiny Tina's Wonderlands Özellikleri

Çok sınıflı farklı kahramanlar,

Fantastik ve renkli bir dünya,

Gariplikler ve harikalarla dolu bir oynanış,

Birbirinden farklı silah modelleri,

12 farklı dil desteği,

Tek oyunculu ve çevrimiçi oyunculu oyun modları,

Kahraman kişiselleştirme ve geliştirme,

Kötüleri yenmek için takım kuracak olan oyuncular, yapım içerisinde pek çok karakterden ve özelliklerinden faydalanabilecekler. Türkçe dil desteğinin yer almadığı oyun içerisinde 12 farklı dil desteği yer alıyor. Çeşitli silahların ve büyülerin de yer aldığı bu atmosferde fantastik bir dünya yer alıyor. Oyuncular sürprizlerle dolu garip bir dünya içerisinde ilerleyerek karşılarına çıkan fantastik yaratıkları da etkisiz hale getirmeye çalışacaklar. Yapım zengin içeriğine ek olarak çeşitli genişleme paketleri ile oyunculara daha zengin bir yapı sunuyor. Sık sık güncellemeler de almayı ihmal etmeyen yapım, Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından 'çok olumlu' olarak ifade ediliyor.

Tiny Tina's Wonderlands İndir

3D grafik açılarına ev sahipliği yapan Tiny Tina's Wonderlands, macera yüklü oynanışı ile Steam üzerinde satışlarına devam ediyor. Oyunu satın alıp hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Tiny Tina's Wonderlands Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (latest service pack)

İşlemci: AMD FX-8350 (Intel i5-3570)

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX470 (NVIDIA GeForce GTX 960 4GB)

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

Tiny Tina's Wonderlands Önerilen Sistem Gereksinimleri