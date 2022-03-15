Parsel sorgulama için e-Devlet dışında TKGM Parsel Sorgu uygulamasını kullanabilirsiniz. Parsel sorgulama APK yükleyin, hızlıca sorgulayın.

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Parsel sorgulama e-Devlet'ten yapılabildiği gibi TKGM Parsel Sorgu uygulaması üzerinden de yapılabiliyor. Parsel sorgulama uygulaması APK olarak veya Google Play'den yüklenebilir. Yukarıdaki TKGM Parsel Sorgulama İndir butonuna dokunarak resmi nitelikli uygulamayı Android telefonunuza yükleyebilirsiniz. Alternatif olarak TKGM Parsel Sorgu APK indirme bağlantısı da verilmiştir. Uygulama üzerinden kullanıcılar, parsel sorgulamalarını ücretsiz olarak yapabilecekler.

TKGM Parsel Sorgu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak sunulan parsel sorgulama uygulaması. Android telefon ve tablet üzerinden kriterlerinizi girerek istediğiniz arazi hakkında bilgilere kolaylıkla ulaşabileceğiniz uygulamayı kullanmak için üyelik oluşturmanız da gerekmiyor.

TKGM Parsel Sorgulama İndir (APK)

Türkiye’deki parsellerin sorgulamasını yapabileceğiniz resmi nitelikli tek mobil uygulama Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgu. Ücretsiz indirip doğrudan kullanabileceğiniz uygulamada çeşitli sorgu kriterlerine göre (adrese göre, koordinat değerlerine göre, harita üzerinden sorgulama yapabiliyorsunuz) sorgulanması işlemini yapıp parselin il, ilçe, ada bilgileri, yüzölçüm bilgisi, pafta bilgisi, koordinat bilgisi gibi parsel hakkında merak ettiğiniz tüm bilgiyi saniyeler içerisinde alabiliyorsunuz. Kullanımı son derece pratik.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne uğramadan parsel pafta sorgulama yapma kolaylığı sunan mobil uygulamayı kullanmak için elbette aktif internet bağlantısının olması gerekiyor.

TKGM (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) parsel sorgulaması uygulaması ile Türkiye'deki parselleri farklı kriterlere göre sorgulayabiliyorsunuz. Adres bazlı sorgulama, koordinatlara göre sorgulama, harita üzerinden işaretlemeyle sorgulama veyahut il, ilçe, mahalle, ada, parsel hiyerarşisi içerisinde sorgulama şansına sahipsiniz. Bulunan parsellerin detaylı bilgisini de alabiliyorsunuz. Öznitelik bilgilerinin il, ilçe, mahalle, ada, parsel bilgileri, yüzlçüm bilgisi, pafta bilgisi, mevki bilgisi, nitelik bilgisi, coğrafi bilgilerinin koordinat bilgisi gösteriliyor. Bulunan parsellerinin koordinat ve bilgilerini doğrudan uygulama üzerinden pdf, kml, geo json formatında görüntüleyip cihazınıza indirebiliyorsunuz. Ayrıca Google Haritalar, Yandex.Haritalar, Bing Map gibi harita uygulamaları aracılığıyla parsellerin yerini rahatça bulabiliyorsunuz.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yapılan bilgilendirmeyi de paylaşalım: