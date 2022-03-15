TKGM Parsel Sorgu APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 118,542
- DOSYA BOYUTU 4.70 MB
- Üretici Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
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Parsel sorgulama için e-Devlet dışında TKGM Parsel Sorgu uygulamasını kullanabilirsiniz. Parsel sorgulama APK yükleyin, hızlıca sorgulayın.
Parsel sorgulama e-Devlet'ten yapılabildiği gibi TKGM Parsel Sorgu uygulaması üzerinden de yapılabiliyor. Parsel sorgulama uygulaması APK olarak veya Google Play'den yüklenebilir. Yukarıdaki TKGM Parsel Sorgulama İndir butonuna dokunarak resmi nitelikli uygulamayı Android telefonunuza yükleyebilirsiniz. Alternatif olarak TKGM Parsel Sorgu APK indirme bağlantısı da verilmiştir. Uygulama üzerinden kullanıcılar, parsel sorgulamalarını ücretsiz olarak yapabilecekler.
TKGM Parsel Sorgu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak sunulan parsel sorgulama uygulaması. Android telefon ve tablet üzerinden kriterlerinizi girerek istediğiniz arazi hakkında bilgilere kolaylıkla ulaşabileceğiniz uygulamayı kullanmak için üyelik oluşturmanız da gerekmiyor.
TKGM Parsel Sorgulama İndir (APK)
Türkiye’deki parsellerin sorgulamasını yapabileceğiniz resmi nitelikli tek mobil uygulama Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgu. Ücretsiz indirip doğrudan kullanabileceğiniz uygulamada çeşitli sorgu kriterlerine göre (adrese göre, koordinat değerlerine göre, harita üzerinden sorgulama yapabiliyorsunuz) sorgulanması işlemini yapıp parselin il, ilçe, ada bilgileri, yüzölçüm bilgisi, pafta bilgisi, koordinat bilgisi gibi parsel hakkında merak ettiğiniz tüm bilgiyi saniyeler içerisinde alabiliyorsunuz. Kullanımı son derece pratik.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne uğramadan parsel pafta sorgulama yapma kolaylığı sunan mobil uygulamayı kullanmak için elbette aktif internet bağlantısının olması gerekiyor.
TKGM (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) parsel sorgulaması uygulaması ile Türkiye'deki parselleri farklı kriterlere göre sorgulayabiliyorsunuz. Adres bazlı sorgulama, koordinatlara göre sorgulama, harita üzerinden işaretlemeyle sorgulama veyahut il, ilçe, mahalle, ada, parsel hiyerarşisi içerisinde sorgulama şansına sahipsiniz. Bulunan parsellerin detaylı bilgisini de alabiliyorsunuz. Öznitelik bilgilerinin il, ilçe, mahalle, ada, parsel bilgileri, yüzlçüm bilgisi, pafta bilgisi, mevki bilgisi, nitelik bilgisi, coğrafi bilgilerinin koordinat bilgisi gösteriliyor. Bulunan parsellerinin koordinat ve bilgilerini doğrudan uygulama üzerinden pdf, kml, geo json formatında görüntüleyip cihazınıza indirebiliyorsunuz. Ayrıca Google Haritalar, Yandex.Haritalar, Bing Map gibi harita uygulamaları aracılığıyla parsellerin yerini rahatça bulabiliyorsunuz.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yapılan bilgilendirmeyi de paylaşalım:
- Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSIS) ile tapu ve kadastro bilgilerinin uyuşması çalışmaları ve kontrolleri TKGM tarafından yapılmaktadır.
- TKGM Parsel Sorgu uygulaması ile MEGSİS kapsamında tapu verileri ile uyumlaştırılması tamamlanmış kadastro bilgilerinee ait temel bilgiler sunulmaktadır.
- Görüntülenen kayıtlar ile elinizde bulunan bilgiler arasında uyumsuzluk olması halinde ilgili tapu ve/veya kadastro müdürlüğüne başvurun.
- Taşınmaza ait konum bilgileri test amacıyla yaklaşık koordinatlarla sunulmaktadır.
- Bu uygulamada sunulan bilgiler resmi ve ticari amaçlı kullanılamaz!
TKGM Parsel Sorgu
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 15,511
- DOSYA BOYUTU 20.50 MB
- Üretici Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
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TKGM Parsel Sorgu, iPhone ve iPad cihazınızda ücretsiz kullanabileceğiniz parsel sorgulama uygulaması.
TKGM Parsel Sorgu, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sunduğu parsel sorgulama uygulaması. iPhone ve iPad cihazınız üzerinden parsel sorgulama yaparak istediğiniz arazinin detaylı bilgilerine erişebileceğiniz uygulamayı ücretsiz indirip hemen kullanabiliyorsunuz.
Türkiye’deki parsellerin sorgulamasını hızlıca yapabileceğiniz en doğru bilgiyi alabileceğiniz yegane mobil uygulama TKGM Parsel Sorgu. iOS cihazınızdan adres, koordinat, il – ilçe – mahalle – ada veya harita üzerinden parsel sorgulaması yaparak parsellerin öznitelik bilgilerine (hangi il, ilçe, mahalle ve adada, kaç m2, pafta bilgisi, tam olarak nerede olduğu gibi) kolaylıkla ulaşmanız bu uygulamayla mümkün ancak sunulan bilgilerin resmi ve ticari amaçlı kullanılamaz olduğu belirtilmiş.
Parsel sorgulama için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne gitme zahmetinden kurtaran TKGM Parsel Sorgu uygulaması elbette internet bağlantısı gerekiyor.