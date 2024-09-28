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Top Drives APK

Top Drives APK

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 71
  • DOSYA BOYUTU 1002 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Hutch Games
  • İndir

Top Drives APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz toplanabilir kartlarla oynanan bir araba yarışı oyunudur.

Erkan Calp
Erkan Calp -

Top Drives APK, McLaren, Bugatti, Ford, Mercedes, Pagani ve daha birçok dünya çapında bilinen markaların çekici arabalarının lisanslı olarak yer aldığı yarış oyunudur. Klasik araba yarışlarının aksine araba kartlarını toplayarak ilerliyoruz. Farklı türde teke tek yarışlarda kaybetme lüksümüz yok. Dünyanın en iyi yarışçısı olmamız isteniyor.

700’e yakın lisanslı arabanın yer aldığı Top Drives adlı oyunu diğerlerinden farklı kılan nokta; yarışlarda arabaya müdahale edemememiz dışında arabaları kart formunda görmemiz. Son model arabaları takip edenlerin favori dergilerinden Evo Magazine’den alınan içeriklerle desteklenmiş tamamen farklı bir yarış oyunu karşımızda.

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Her zaman olduğu gibi farklı hava koşullarında, farklı pistlerde, farklı türde yarışlara katılıyoruz ancak yarışta aracı hiçbir şekilde kontrol edemediğimizden elimizdeki araba kartlarını dikkatlice seçmemiz gerekiyor. Kartlarda yer alan bilgiler tamamen gerçek. Öte yandan arabalar upgrade edilebilir yapıda.

Yarışmaktan ziyade stratejinin önem kazandığı yarış oyununda grafikler dışında her şey mükemmel.

Araba yarışı oyunlarını seviyor, toplanabilir kartlarla oynanan yarış oyunu gibi farklı bir çizgisi olan yapım arıyorsanız, siz de Top Drives APK indirin ve eşsiz bir yarış oyunu deneyimi yaşayın.