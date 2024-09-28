Top Drives APK

Top Drives, kartlarla oynanan araba yarışı oyunu olarak iOS platformunda yer alıyor.

Erkan Calp - 8 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Top Drives, toplanabilir kartlarla oynanan araba yarışı oyunu olarak mobil platformda yerini alıyor. iPhone ve iPad cihazınızda araba yarışı oyunlarına yer veriyor, klasik yarışmak dışında farklı oynanışa sahip bambaşka bir yapım arıyorsanız bu oyuna bir şans tanımalısınız.

700’e yakın resmi olarak lisanslanmış arabaların yer aldığı yarış oyunu Top Drives’da arabalar kart biçiminde karşımıza çıkıyor ve yarışlarda kontrol etme şansına sahip değiliz. Popüler araba dergisi Evo Magazine’den alınan istatistikleri de içeren araba kartlarını toplayarak yarışlara katılıyorsunuz. McLaren, Bugatti, Pagani, Mercedes, Ford ve daha saymakla bitmeyecek tüm araba markaları mevcut. Lisanslı olarak yer aldığından bilgileri tamamen doğru. Yarış esnasında araca müdahale edemediğinizden yarışa girmeden kartınızı çok iyi seçmeniz gerekiyor. Kart seçimi kadar yükseltme de önemli.

Gece gündüz, yağmur çamur, asfalt buzlu pist demeden teke tek yarışlara katıldığınız oyun online tabanlı; dolayısıyla oynayabilmeniz için aktif internet bağlantınızın olması diğer deyişle interneti hiç kesmemeniz gerekiyor.