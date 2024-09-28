Top Drives APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 71
- DOSYA BOYUTU 1002 MB
- Üretici Hutch Games
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Top Drives APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz toplanabilir kartlarla oynanan bir araba yarışı oyunudur.
Top Drives APK, McLaren, Bugatti, Ford, Mercedes, Pagani ve daha birçok dünya çapında bilinen markaların çekici arabalarının lisanslı olarak yer aldığı yarış oyunudur. Klasik araba yarışlarının aksine araba kartlarını toplayarak ilerliyoruz. Farklı türde teke tek yarışlarda kaybetme lüksümüz yok. Dünyanın en iyi yarışçısı olmamız isteniyor.
700’e yakın lisanslı arabanın yer aldığı Top Drives adlı oyunu diğerlerinden farklı kılan nokta; yarışlarda arabaya müdahale edemememiz dışında arabaları kart formunda görmemiz. Son model arabaları takip edenlerin favori dergilerinden Evo Magazine’den alınan içeriklerle desteklenmiş tamamen farklı bir yarış oyunu karşımızda.
Top Drives APK İndir
Her zaman olduğu gibi farklı hava koşullarında, farklı pistlerde, farklı türde yarışlara katılıyoruz ancak yarışta aracı hiçbir şekilde kontrol edemediğimizden elimizdeki araba kartlarını dikkatlice seçmemiz gerekiyor. Kartlarda yer alan bilgiler tamamen gerçek. Öte yandan arabalar upgrade edilebilir yapıda.
Yarışmaktan ziyade stratejinin önem kazandığı yarış oyununda grafikler dışında her şey mükemmel.
Araba yarışı oyunlarını seviyor, toplanabilir kartlarla oynanan yarış oyunu gibi farklı bir çizgisi olan yapım arıyorsanız, siz de Top Drives APK indirin ve eşsiz bir yarış oyunu deneyimi yaşayın.
Top Drives
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 21
- DOSYA BOYUTU 550 MB
- Üretici Hutch Games
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Top Drives, kartlarla oynanan araba yarışı oyunu olarak iOS platformunda yer alıyor.
Top Drives, toplanabilir kartlarla oynanan araba yarışı oyunu olarak mobil platformda yerini alıyor. iPhone ve iPad cihazınızda araba yarışı oyunlarına yer veriyor, klasik yarışmak dışında farklı oynanışa sahip bambaşka bir yapım arıyorsanız bu oyuna bir şans tanımalısınız.
700’e yakın resmi olarak lisanslanmış arabaların yer aldığı yarış oyunu Top Drives’da arabalar kart biçiminde karşımıza çıkıyor ve yarışlarda kontrol etme şansına sahip değiliz. Popüler araba dergisi Evo Magazine’den alınan istatistikleri de içeren araba kartlarını toplayarak yarışlara katılıyorsunuz. McLaren, Bugatti, Pagani, Mercedes, Ford ve daha saymakla bitmeyecek tüm araba markaları mevcut. Lisanslı olarak yer aldığından bilgileri tamamen doğru. Yarış esnasında araca müdahale edemediğinizden yarışa girmeden kartınızı çok iyi seçmeniz gerekiyor. Kart seçimi kadar yükseltme de önemli.
Gece gündüz, yağmur çamur, asfalt buzlu pist demeden teke tek yarışlara katıldığınız oyun online tabanlı; dolayısıyla oynayabilmeniz için aktif internet bağlantınızın olması diğer deyişle interneti hiç kesmemeniz gerekiyor.