TopSpin 2K25
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 29.3 GB
- Üretici Hangar 13
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TopSpin 2K25 ile tenis dünyasına giriş yapın. Benzersiz bir tenis tecrübesi sizleri bekliyor.
TopSpin 2K25 gerçekçi ve detay üzerine kurulu bir tenis simülasyon oyunudur. 2K Games tarafından yayımlanan ve Hangar 13 tarafından geliştirilen bu oyun dünya çapındaki tenis turnuvalarında yarışma deneyimini oyunculara sunar. Oyun, kariyer modunda Grand Slam şampiyonu olma yolculuğunuzu takip ederken, Wimbledon, Roland-Garros, US Open ve Avustralya Açık gibi ikonik turnuvalarda merkez sahada yer almanızı sağlar.
Oyuncular, Roger Federer ve Serena Williams gibi tenis efsanelerini veya Carlos Alcaraz ve Iga Swiatek gibi yükselen yıldızları yönetebilir. Oyunda 24'ten fazla oynanabilir profesyonel tenisçi bulunmakta ve her biri yerel veya çevrimiçi olarak diğer oyunculara karşı oynanabilir. TopSpin 2K25 ayrıca, oyuncuların John McEnroe ile çalışarak becerilerini geliştirebileceği bir akademi sunar. Oyun, tenis tekniklerini öğrenmenin yanı sıra, giyimden raketlere kadar geniş bir kişiselleştirme seçeneği de sunmaktadır.
TopSpin 2K25 İndir
Hemen TopSpin 2K25 indirin ve derinlemesine kariyer modu, zengin oyuncu kadrosu ve çevrimiçi rekabetçi deneyimiyle gerçekçi bir tenis deneyimi yaşayın.
TopSpin 2K25 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-2550K @ 3.4 GHz ya da eş değeri
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6 GB ya da eş değeri
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX 9.0x destekleyen
- İlave Notlar: Çift analog oyun kumandası önerilir
Grafikler iyi
Tenis severler için iyi
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