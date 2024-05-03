TopSpin 2K25 ile tenis dünyasına giriş yapın. Benzersiz bir tenis tecrübesi sizleri bekliyor.

Kemal Tavus - 43 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

TopSpin 2K25 gerçekçi ve detay üzerine kurulu bir tenis simülasyon oyunudur. 2K Games tarafından yayımlanan ve Hangar 13 tarafından geliştirilen bu oyun dünya çapındaki tenis turnuvalarında yarışma deneyimini oyunculara sunar. Oyun, kariyer modunda Grand Slam şampiyonu olma yolculuğunuzu takip ederken, Wimbledon, Roland-Garros, US Open ve Avustralya Açık gibi ikonik turnuvalarda merkez sahada yer almanızı sağlar.

Oyuncular, Roger Federer ve Serena Williams gibi tenis efsanelerini veya Carlos Alcaraz ve Iga Swiatek gibi yükselen yıldızları yönetebilir. Oyunda 24'ten fazla oynanabilir profesyonel tenisçi bulunmakta ve her biri yerel veya çevrimiçi olarak diğer oyunculara karşı oynanabilir. TopSpin 2K25 ayrıca, oyuncuların John McEnroe ile çalışarak becerilerini geliştirebileceği bir akademi sunar. Oyun, tenis tekniklerini öğrenmenin yanı sıra, giyimden raketlere kadar geniş bir kişiselleştirme seçeneği de sunmaktadır.

TopSpin 2K25 İndir

Hemen TopSpin 2K25 indirin ve derinlemesine kariyer modu, zengin oyuncu kadrosu ve çevrimiçi rekabetçi deneyimiyle gerçekçi bir tenis deneyimi yaşayın.

TopSpin 2K25 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit

: Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit İşlemci : Intel Core i5-2550K @ 3.4 GHz ya da eş değeri

: Intel Core i5-2550K @ 3.4 GHz ya da eş değeri Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 1060 6 GB ya da eş değeri

: NVIDIA GTX 1060 6 GB ya da eş değeri DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 30 GB kullanılabilir alan

: 30 GB kullanılabilir alan Ses Kartı : DirectX 9.0x destekleyen

: DirectX 9.0x destekleyen İlave Notlar: Çift analog oyun kumandası önerilir