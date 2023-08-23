Torchlight 3
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 10000.00 MB
- Üretici Echtra Inc.
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Torchlight 3 oynayın ve karşınıza çıkan tüm düşmanları öldürün. İstila altında olan Novastraia’yı kurtarın.
Echtra Inc. tarafından geliştirilen ve Gearbox tarafından yayınlanan Torchlight 3, izometrik bakış açısına sahip bir Hack’n’Slash oyunudur. Türü itibari ile Diablo benzeri oyunlar olarak adlandırılan yapımlardan biri olan Torchlight 3, renkli dünyası ve uzun soluklu oynanışı ile Diablo 4’e güzel bir alternatif oluyor.
Görsel olarak çok daha canlı ve renkli olan Torchlight 3, genel olarak ortalama bir oyun tecrübesi sunuyor. Eğer bu tarz oyunlardan hoşlanıyorsanız Torchlight 3’e bir göz atmak isteyebilirsiniz.
Torchlight 3, önceki iki oyunu kadar yüksek puanlar alamamış bir oyun olsa da asla kötü bir oyun değil. Önceki oyunlara biraz fazla benzeyen Torchlight 3 türün meraklılarına hitap edebilecek bir yapım.
Torchlight 3 İndir
Hemen Torchlight 3 indirin ve bu hız kesmeyen aksiyon oyununda savaşmaya başlayın. Dilerseniz tek başınıza, isterseniz arkadaşlarınızla co-op olarak oynayabileceğiniz bu oyun sizi çok eğlendirecek.
Gözlemlenebilir Evrenin En İyi Hack and Slash Oyunları
Günümüzde maalesef ki artık eskisi kadar Hack and Slash oyunu göremiyoruz. Popülerliğini her geçen gün kaybeden bu oyun türünün bir hayranıysanız bu liste sizi çok memnun edecek.
Torchlight 3 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10 (64-Bit)
- İşlemci: Quad-Core Intel ya da AMD işlemci, 2.5 Ghz ya da daha hızlısı
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 470 GTX ya da AMD Radeon 6870 HD serisi kartları ya da daha iyisi
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
Hızlı ve akıcı oynanış
Serinin önceki oyunlarının üzerine pek koyamamış
Biraz sıkıcı olabiliyor ve oyun kendini tekrar edebiliyor