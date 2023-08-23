Torchlight 3 oynayın ve karşınıza çıkan tüm düşmanları öldürün. İstila altında olan Novastraia’yı kurtarın.

Kemal Tavus - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Echtra Inc. tarafından geliştirilen ve Gearbox tarafından yayınlanan Torchlight 3, izometrik bakış açısına sahip bir Hack’n’Slash oyunudur. Türü itibari ile Diablo benzeri oyunlar olarak adlandırılan yapımlardan biri olan Torchlight 3, renkli dünyası ve uzun soluklu oynanışı ile Diablo 4’e güzel bir alternatif oluyor.

Görsel olarak çok daha canlı ve renkli olan Torchlight 3, genel olarak ortalama bir oyun tecrübesi sunuyor. Eğer bu tarz oyunlardan hoşlanıyorsanız Torchlight 3’e bir göz atmak isteyebilirsiniz.

Torchlight 3, önceki iki oyunu kadar yüksek puanlar alamamış bir oyun olsa da asla kötü bir oyun değil. Önceki oyunlara biraz fazla benzeyen Torchlight 3 türün meraklılarına hitap edebilecek bir yapım.

Torchlight 3 İndir

Hemen Torchlight 3 indirin ve bu hız kesmeyen aksiyon oyununda savaşmaya başlayın. Dilerseniz tek başınıza, isterseniz arkadaşlarınızla co-op olarak oynayabileceğiniz bu oyun sizi çok eğlendirecek.

Torchlight 3 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7, 8.1, 10 (64-Bit)

: Windows 7, 8.1, 10 (64-Bit) İşlemci : Quad-Core Intel ya da AMD işlemci, 2.5 Ghz ya da daha hızlısı

: Quad-Core Intel ya da AMD işlemci, 2.5 Ghz ya da daha hızlısı Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce 470 GTX ya da AMD Radeon 6870 HD serisi kartları ya da daha iyisi

: NVIDIA GeForce 470 GTX ya da AMD Radeon 6870 HD serisi kartları ya da daha iyisi Depolama: 10 GB kullanılabilir alan