Hemen Tower of Fantasy indirin ve bu kurgusal dünyada yerinizi alın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hotta Studio tarafından geliştirilen ve Level Infinite tarafından yayınlanan bir açık dünya MMORPG'si olan Tower of Fantasy 2021 yılında çıkış yaptı. Anime estetiğine sahip olan bu MMORPG hem mobil platformlarda hem de PC’de oynanabiliyor.

Aida adlı uzak bir gezegende, yüzlerce yıl sonrasında geçen bu anime esintili bilim kurgu macerasında siz de bu dünyaya adım atabilirsiniz. Ücretsiz olarak oynanabilen bu MMORPG’de keyifli vakit geçirebilirsiniz.

insanlığın tükenmekte olan kaynaklar ve enerji eksikliği nedeniyle dünyayı terk edip, yaşanabilir yabancı bir dünya olan Aida'ya göç etmesiyle başlayan bu oyunda Mara adlı bir kuyruklu yıldızda bulunan ve "Omnium" adı verilen bilinmeyen ancak güçlü bir enerji keşfedilir. Omnium'u elde etmek için Omnium Kulesi'i inşa edilir ancak işler beklendiği gibi gitmez.

Anime oyunlarından ve MMORPG’lerden hoşanıyorsanız Tower of Fantasy’ye muhakkak bir göz atmalısınız.

Tower of Fantasy İndir

Hemen Tower of Fantasy indirin ve bu anime MMORPG’sinde kendi hikayenizi yaşamaya başlayın.

Tower of Fantasy Sistem Gereksinimleri