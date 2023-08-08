Farklı haritalarda sürüş deneyimi yaşadığınız Traffic Bike Driving Simulator APK, harika motosikletlerle yarışma imkanı sunuyor.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Harika akrobasi hareketleri yapanbileceğiniz Traffic Bike Driving Simulator APK'da, harika ve şaşırtıcı motosikletler ile birlikte mücadele verin. Otoyollarda diğer motosikletlerle yarıştığınız bu oyunda, çılgın bir sürüş deneyimi yaşayarak rakiplerinizi alt edin. Bu adrenalin dolu motor yarışı oyununda, hız sınırına takılmayın ve süratli bir şekilde yolunuza devam edin.

En iyi performans verecek olan motosikletten birini seçerek, karşınızdakilere karşı daha iyi bir sıralama yapabilirsiniz. Yollardaki trafik ile beraber, araçların arasından çılgınca geçebilirsiniz. Birçok motosiklet ayarlama seçeneği ile birlikte, motorlarınıza iyi bakın ve onları yükseltin.

Traffic Bike Driving Simulator APK İndir

Çöllerde, köprülerde, şehirde ve aklınıza gelecek her yerde sürüşünüzü gerçekleştirebilirsiniz. Hız limitinizi aşın ve korkusuzca bir yarış deneyimi yaşayın. Traffic Bike Driving Simulator APK, becerilerinizi yapacağınız yarışlarda kanıtlamanıza olanak tanıyor. Traffic Bike Driving Simulator APK indirin, Girdiğiniz yarışlarda ve serbest modda kendinizi geliştirin. Aracınızı özelleştirin ve rakiplerinize karşı iyi performans verin.

Grafik ve oynanış açısından çok iyi bir oyun olmasa da, piyasadaki birçok motosiklet yarış oyunu ile aynı performansı vereceğini söyleyebiliriz. Oynarken eğleneceğiniz alacağınız bu oyunda, 3D görsellerin keyfini çıkarın ve tehlikeli pistlerde akrobatik hareketlere imza atın.

Traffic Bike Driving Simulator APK Özellikleri