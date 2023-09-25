Mobil cihazlar için gerçekçi bir otomobil simülasyonu olan Traffic Racer Pro APK, dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla sürüş deneyimi yaşatıyor.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dünyanın birçok yerindeki oyuncularla birlikte hem yarışıp, hem de açık dünyada sürüş keyfi yaşadığınız Traffic Racer Pro APK'da, arabalarınızı hızlandırın ve bir sonraki yarış için kendinizi hazırlayın. İçerisinde 40'a yakın gerçekçi araç bulunduran bu simülasyon oyununu ücretsiz bir şekilde oynayabilir ve çok oyunculu modlarda arkadaşlarınızla eğlenebilirsiniz.

Kariyer modu, yarış modu, trafik modu ve daha çokça sürüş deneyimi yaşayacağınız seçenek ile birlikte, akıllı cihazınızda gerçekçi bir araba simülasyonu deneyimleyebilirsiniz. Oyuna ilk başladığınızda, tahmin edeceğiniz üzere arabanız çok performans vermeyecektir. Bunu düzeltmek sizin elinizde.

Traffic Racer Pro APK İndir

Otoyolda rakiplerinize karşı iyi bir yarış çıkartmak istiyorsanız, araba motorlarını, torklarını ve maksimum hıza yükseleceğiniz nitro seçeneklerini aracınıza ekleyin. Tüm bunlarla kalmayıp, aracanızı daha da güzelleştirmek için, jantlar, lastikler, rüzgarlıklar, gövde parçaları, çıkartmalar ve renkler gibi daha birçok özelleştirmeyi uygulayın.

4'ün üzerinde bölüm ve yükselebileceğiniz 50 seviyeye kadar kariyer modunda bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Verilen yarış görevlerini yaparak seviyeler kazanın ve bölümleri başarı ile tamamlayın. Mobil cihazınızda yarış keyfi yaşamak istiyorsanız Traffic Racer Pro: Car Games indirin ve gerçekçi bir sürüş deneyimi yaşayın. Ayrıca, oyunun grafiklerine bakacak olursak; çok kötü olmayan görselliğe sahip olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Bunun yanında fizik yapısı ve kontrol mekanikleri ile birlikte de, oyuncuya gerçekçi bir kontrol olanağı sunuyor.