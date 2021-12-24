Truck Simulation 16 APK Android oyununda gerçek kamyonlarla Avrupa yollarında son sürat yolculuk yapıyorsunuz. Kamyon simülatörü sınırsız sürüş keyfi sunuyor.

Erkan Calp - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Truck Simulation 16 APK, Android telefonlarda oynanabilen kamyon simülatörü oyunu.

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Gerçeklerine çok benzeyen dokuz kamyonun kontrolünü ele aldığınız oyuna eski bir külüstürle başlayıp Batı ve Orta Avrupa’daki geniş bir karayolu ağında çeşitli teslimat sözleşmeleriyle para kazanıyorsunuz. Kazandığınız parayı birebir modellenmiş çekiciler gibi daha iyi kamyonlar almak için kullanıyorsunuz. Standart teslimatlardan son derece tehlikeli maddlerin taşımacılığına kadar farklı görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Sekiz farklı ürün kategorisi için ayrı ayrı treyler var. Örneğin; ağır ürünleri odun semi treyleriyle, yiyecekleri frigorifik semi treyleriyle taşıyabilirsiniz.

Karayolu ağı, Orta ve Batı Avrupa’nın geniş bölgelerini kapsıyor ve 20’den fazla şehrin gerçekçi ikonik yapılarını bulundurması tanıdık otoyollarda sınırsız sürüş keyfi sağlıyor. Yolculuklarınızı dikkatli ve zamanında yaparsanız şirketinize yatırım yapmak üzere ikramiyeler kazanabilirsiniz. Yönetim menüsü altından yolculukları planlayabilir ve yeni araçlar, römorklar için para getirebilecek yeni işçiler istihdam edebilirsiniz. Küçük bir servet mi biriktirdiniz? Birkaç kez Avrupa şampiyonu olan Team Hahn tarafından aslına uygun üretilmiş yarış kamyonuyla kendinizi ödüllendirin ve gerçek bir yarış kamyonuyla Avrupa yollarında hızla ilerleyin.

9 gerçekçi kamyon

MAN lisanslı aslına uygun olarak üretilmiş çekiciler

Team Hahn’dan gerçek yarış kamyonu

8 farklı mal kategorisi için 8 farklı treyler

Orta ve Batı Avrupa’nın geniş bölgelerinde gerçekçi bir şekilde modellenmiş devasa yol ağı

20’den fazla şehir ve önemli noktalar

Kokpit görünümü ve aslına uygun olarak modellenmiş MAN donanımları sayesinde daha fazla gerçeklik

Kapsamlı yönetim sistemi: İmparatorluğunuzu genişletmek için sürücüler kiralayın ve farklı şehirlerde garajlar inşa edin.

Kamyon simülatörü, kamyon simülasyonları, kamyon oyunları hayranıysanız Truck Simulation 16’yı seveceksiniz. Simülasyon oyunlarını seviyorsanız indirmelisiniz. İster sabahları işe/okula gitmeden önce ister eve geldikten sonra kafanızı dağıtmak istediğinizde bu kamyon oyunu size sürükleyici bir eğlence sunacak. Türe yeni başlayanlar bu kamyon simülasyonun eğlence seviyesine şaşıracak. Bu oyun gerçek kamyon sürme hissi veriyor.