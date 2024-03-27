True Amps APK uygulaması sayesinde cihazınızdaki amper, sıcaklık, pil sağlığı ve yüzdesi gibi önemli bilgilere erişebilir, farklı şarj animasyonlarını kilit ekranınıza ekleyebilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz True Amps APK, kullanıcılara en doğru batarya bilgisini sununuyor. Sadece bilgi değil, aynı zamanda şarj animasyonlarını da ayarlayarak telefonunuzun daha iyi görünmesine ön ayak olabilirsiniz.

Şarj animasyonlarından hava durum widget'larına kadar her türlü olanağı kullanıcılara sunan True Amps uygulamasında, bildirimlerinize doğrudan yanıt verebilirsiniz. Gelen mesajlara hiçbir telefon özelliğine gerek kalmadan uygulama sayesinde yanıt verebilir ve işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Sadece bildirim yanıtlamakla kalmayıp, özel uygulama kısayollarını da kilit ekranınıza ekleyebilirsiniz. Müziklerinizi ayarlayabilir, ilerletebilir, duraklatabilir ve atlatabilirsiniz.

True Amps APK İndir

Uygulama içerisindeki animasyon seçeneklerinden birini seçerek kullanamaya başlayabilirsiniz. 13 farklı şarj animasyonu, kullanıcılara mükemmel bir deneyim sunmak için geliştirildi. Kendinize en uygun olan temayı seçerek, kilit ekranınıza kolaylıkla ayarlayabilirsiniz.

Eğer telefonunuzda bir sıcaklık hissediyorsanız, uygulama sayesinde pil sıcaklığınıza bakabilir ve olası kötü durumlardan kaçınabilirsiniz. Amper, pil sağlığı, pil yüzdesi ve daha birçok bilgiyi de içerisinde barındıran True Amps APK'yı indirerek, siz de cihazınızı özelleştirebilirsiniz.

True Amps Uygulama Özellikleri