Gerçek zamanlı yarışlara ev sahipliği yapan Tuning Club Online APK, 10 milyon indirmeyi geride bıraktı.

Doğukan Çağlakpınar - 25 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android tablet ve akıllı telefonlarda nefes kesen yarışlara ev sahipliği yapan Tuning Club Online APK rekabet dolu bir yapıya sahip. Mobil oyunculara gerçek zamanlı olarak yarışlar yapma fırsatı veren Android yarış oyunu birbirinden farklı kamera açılarına sahip. Dileyen oyuncular üçüncü şahıs kamera açıları eşliğinde dileyen oyuncular da kokpit kamera açıları eşliğinde gerçek zamanlı olarak yarışlarda boy gösterebilecekler. Oyunculara benzersiz bir sürüş deneyimi sunan Tuning Club Online APK'da oyuncular botlara karşı değil gerçek oyunculara karşı şoförlüklerini sınayacaklar. Serbest bir şekilde araç sürebilecek olan oyuncular, arkadaşlarını da oyuna dahil edebilecek ve onlarla keyifli sohbetler gerçekleştirebilecekler. Çeşitli modlara da sahip olan yarış oyununda en çok oynanan mod drift modu olarak biliniyor.

Tuning Club Online APK Özellikleri

Gerçek zamanlı yarışlar,

Birbirinden farklı modlar,

Farklı araç modelleri,

Araç modifiye etme,

Araçları kişiselleştirme,

Gerçekçi motor sesleri,

Yoğun görsel efektli sahneler,

Sağlam mekanikler,

Zengin içerik yapısı,

Two Headed Shark tarafından geliştirilen Tuning Club Online APK ücretsiz yapısı sayesinde kısa süre de milyonların dikkatini çekmeyi başardı. Android yarış oyunu severler tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım, 10 milyondan fazla kez indirildi. Birbirinden farklı yarış pistlerinde gerçek yunculara karşı kıran kırana mücadele edecek olan oyuncular, dilerlerse araçlarını modifiye ederek kişiselleştirebilecekler. Farklı kamera açıları eşliğinde yarışları en iyi şekilde deneyimletecek olan oyun aynı zaman da iOS platformunda da oynanıyor. Oyuncular yarışlarda araçlarının maksimum gücünü zorlayabilecek, farklı oyun modlarında yeteneklerini sergileme fırsatı bulabilecekler. Özellikle drift modunda pisti duman altına boğacak olan oyuncular şehir içerisinde de araçları ile özgürce dolaşabilecekler.

Tuning Club Online APK İndir

Oyuncular diledikleri aracın tamponunu, kaportasını, lastiklerini ve jantlarını değiştirebilecek, araçlarına çeşitli stickerlar yapıştırabilecek, spoiler takabilecek kısaca diledikleri gibi modifiye edebilecekler. Tarzlarına uygun araç seçerek oyun içerisinde rol alacak olan oyuncular, kazandıkları yarışlar sonrasında da nadir parçalara ve benzersiz özelliklere erişebilecekler. E36, RX7 ve Skyline gibi efsanevi araçlar da oyun içerisinde karşımıza çıkacak olan içerikler arasında yer alıyor. Nefes kesen yarışlara ev sahipliği yapacak olan Tuning Club Online APK ücretsiz olarak oyuncular ile buluşmaya devam ediyor.