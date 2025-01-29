Turbo Balls, 8 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz ve zorlu parkurları içerisinde barındıran bir aksiyon-yarış oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz Turbo Balls, zorlu parkurları içerisinde barındıran bir aksiyon-yarış oyunudur. En fazla 8 oyuncuya kadar yarışabileceğiniz mücadelelere katılın ve haritadaki parkurları geçerek finale kadar ulaşmaya çalışın.

OneTwoPlay tarafından geliştirilen ve yayınlanan Turbo Balls'ta, yuvarlanın, zıplayın ve rakiplerinizi geçmek için çeşitli yetenekler kullanın. Haritada bulunan her parkur farklı bir şekilde tasarlanmıştır. Ekranın üst kısmında bulunan yüzde sayacı sayesinde ilerlediğiniz mesafeyi görebilir ve bitişe yaklaştıkça stratejinizi değiştirebilirsiniz.

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Karmaşık engel parkurlarında düşmemek için kendi becerinizi kullanacaksınız. Uçuruma düşmemek ve rakiplerinizden geri kalmamak için yollardaki paraları toplayın ve topunuzu giderek geliştirin.

Topunuzu sadece yetenek açısından değil, aynı zamanda görünüş tarafında da özelleştirebilirsiniz. Yeni top görünümleri açın ve kendi tarzınızı pistte sergileyin.

Siz de Turbo Balls indirerek, arkadaşlarınızla eğlenceli yarışlara katılabilir ve sıralamada birinci olmaya çalışabilirsiniz!

Turbo Balls Sistem Gereksinimleri