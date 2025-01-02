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TurkNet Online İşlemler

TurkNet Online İşlemler

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 419
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş.
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TurkNet Online İşlemler, internet ile ilgili işlemleri telefonunuzdan hızlıca yapabilirsiniz.

Erkan Calp
Erkan Calp -

TurkNet Online İşlemler uygulaması, fatura ödeme, kullanım sorgulama, canlı destek ile müşteri hizmetlerine bağlanma, online yardım - destek alma ve daha pek çok işlemi  Android telefonunuzdan daha hızlı, kolay yapmanızı sağlıyor.

Adil kullanım kotasını ilk kaldıran internet servis sağlayıcılardan TurkNet’i kullanıyorsanız, TurkNet APK uygulaması telefonunuzda kesinlikle yüklü olmalı.

AKN’siz internet paketleri sunması ve taahhüt istememesi ile internet kullanıcılarının beğenisini kazanan TurkNet’in online işlemler uygulaması çok güzel hazırlanmış. İnternet kullanımınızı grafiksel olarak (Maksimum hızı ve adil kullanım hızı alanı olarak ikiye ayrılmış) görebiliyor, kullanımınızı anlık takip edebiliyor ve kotanızı doldurursanız hızınızın ne kadar düşürüleceğini görebiliyorsunuz.

TurkNet APK İndir

Paketinizi detaylı olarak (paket hızı, varsa AKN, paket kullanımı, paket adı, varsa taahhüt süreniz) görüntüleyebildiğiniz sayfa da mevcut. Uygulama üzerinden faturanızı yatırma şansına da sahipsiniz.

Siz de TurkNet müşterisiyseniz, TurkNet Online İşlemler indirin ve tüm internet işlemlerinizi yapın!

TurkNet Online İşlemler Uygulaması Özellikleri

  • TurkNet borç sorgulama
  • TurkNet çağrı merkezi ile iletişime geçme
  • TurkNet fatura ödeme
  • TurkNet müşteri hizmetleri online
  • TurkNet canlı destek
  • TurkNet online destek
  • TurkNet online yardım
  • TurkNet kullanım sorgulama
  • TurkNet adil kullanım sorgulama
  • TurkNet paket sorgulama