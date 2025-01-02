TurkNet Online İşlemler
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 419
- Üretici TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş.
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TurkNet Online İşlemler, internet ile ilgili işlemleri telefonunuzdan hızlıca yapabilirsiniz.
TurkNet Online İşlemler uygulaması, fatura ödeme, kullanım sorgulama, canlı destek ile müşteri hizmetlerine bağlanma, online yardım - destek alma ve daha pek çok işlemi Android telefonunuzdan daha hızlı, kolay yapmanızı sağlıyor.
Adil kullanım kotasını ilk kaldıran internet servis sağlayıcılardan TurkNet’i kullanıyorsanız, TurkNet APK uygulaması telefonunuzda kesinlikle yüklü olmalı.
AKN’siz internet paketleri sunması ve taahhüt istememesi ile internet kullanıcılarının beğenisini kazanan TurkNet’in online işlemler uygulaması çok güzel hazırlanmış. İnternet kullanımınızı grafiksel olarak (Maksimum hızı ve adil kullanım hızı alanı olarak ikiye ayrılmış) görebiliyor, kullanımınızı anlık takip edebiliyor ve kotanızı doldurursanız hızınızın ne kadar düşürüleceğini görebiliyorsunuz.
TurkNet APK İndir
Paketinizi detaylı olarak (paket hızı, varsa AKN, paket kullanımı, paket adı, varsa taahhüt süreniz) görüntüleyebildiğiniz sayfa da mevcut. Uygulama üzerinden faturanızı yatırma şansına da sahipsiniz.
Siz de TurkNet müşterisiyseniz, TurkNet Online İşlemler indirin ve tüm internet işlemlerinizi yapın!
TurkNet Online İşlemler Uygulaması Özellikleri
- TurkNet borç sorgulama
- TurkNet çağrı merkezi ile iletişime geçme
- TurkNet fatura ödeme
- TurkNet müşteri hizmetleri online
- TurkNet canlı destek
- TurkNet online destek
- TurkNet online yardım
- TurkNet kullanım sorgulama
- TurkNet adil kullanım sorgulama
- TurkNet paket sorgulama
TurkNet Online İşlemler
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 68
- DOSYA BOYUTU 77 MB
- Üretici TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş.
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TurkNet Online İşlemler, abonelik işlemlerinizi takip edebileceğiniz bir iOS uygulamasıdır.
TurkNet Online İşlemler, AKN’siz internet sunarak abone sayısını günden güne artıran internet servis sağlayıcının telefondan birçok işlemi yapmanıza izin veren uygulaması. TurkNet borç sorgulama, fatura ödeme, canlı destek ile müşteri hizmetlerine ulaşma, paket sorgulama dahil birçok işlemi iPhone / iPad cihazınızdan hızlı ve kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz.
TurkNet Online İşlemler uygulamasının öne çıkan özellikleri:
- TurkNet müşteri hizmetleri
- TurkNet canlı destek
- TurkNet online destek
- TurkNet online yardım
- TurkNet fatura ödeme
- TurkNet paket sorgulama
- TurkNet adil kullanım sorgulama
- TurkNet adil kullanım kotası sorgulama
- TurkNet kullanım sorgulama
Adil kullanım kotasını ilk kaldıran iSS TurkNet’in online işlemler uygulaması üzerinden internet ve ses kullanım detaylarınıza ulaşabiliyor, soru - öneri ve şikayetinizi canlı destek ile hızlıca iletebiliyor.
TurkNet Online İşlemler İndir
AKN’li paket kullanıyorsanız mevcut internet hızınızı ve AKN aşımında alacağınız hızı grafiksel olarak görebiliyor, faturalarınızı güvenli şekilde ödeyebiliyor, paketinizi detaylı olarak (hızınız, AKN, 24 ay taahhütlü ödeme planı dahil) görebiliyorsunuz.
TurkNet Online İşlemler uygulamasını indirerek, siz de abonelik sürecinizi takip edebilir, güncel faturalarınızı görüntüleyebilir ve problemleriniz için destek başvurusunda bulunabilirsiniz.