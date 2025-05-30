Turna APK, Android için ucuz uçak bileti arama, uçak bileti satın alma uygulamasıdır.

Erkan Calp - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Turna APK, ucuz uçak bileti arayıp bulabileceğiniz, uçak biletinizi en uygun fiyata hızlıca alabileceğiniz Android uygulamasıdır. Türk Hava Yolları (THY), Pegasus, Onur Air, Atlasglobal, Anadolu Jet başta olmak üzere tüm havayolu şirketlerinin uçak bilet fiyatlarını listelemekle kalmayıp en ucuz fiyatlarla uçak bileti satın almanızı sağlıyor. Özellikle tatil zamanı çok işe yarayan bir seyahat uygulaması olduğunu söyleyebilirim.

Binlerce havayolunu aynı anda karşılaştırabilme, uçak bileti fiyatları sorgulama, 3D güvenli ödemeyle kredi kartına 9 taksit, her uçuştan puan kazanma (kazanılan puanlarla daha ucuza uçma) gibi ayrıcalıklar sunan Turna.com'un mobil uygulaması, uçakla sık seyahat eden herkesin telefonunda olması gereklidir diyebiliriz.

Turna APK İndir

1300 havayolunun yurt içi ve yurt dışı uçuşlarını tek bir ekranda listeleyen uygulama, her uçuşta Turna puan veriyor. Kredi kartınızda biriken puanları Turna puana çevirip uçak bileti satın alırken kullanabiliyorsunuz. Puanları dilediğiniz zaman kullanma şansınız var.

Turna, ara ara uçak bileti kampanyaları da düzenliyor. Havayollarıyla yapılan özel anlaşmalarla sık sık kampanyalı uçak bilet fiyatları sunuluyor. Üye olduğunuzda tüm kampanyalardan haberdar ediliyorsunuz.

Siz de Turna APK indirin ve ucuza uçak bileti satın alın!