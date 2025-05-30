Turna APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 98
- DOSYA BOYUTU 36 MB
- Üretici Turna.com
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Turna APK, Android için ucuz uçak bileti arama, uçak bileti satın alma uygulamasıdır.
Turna APK, ucuz uçak bileti arayıp bulabileceğiniz, uçak biletinizi en uygun fiyata hızlıca alabileceğiniz Android uygulamasıdır. Türk Hava Yolları (THY), Pegasus, Onur Air, Atlasglobal, Anadolu Jet başta olmak üzere tüm havayolu şirketlerinin uçak bilet fiyatlarını listelemekle kalmayıp en ucuz fiyatlarla uçak bileti satın almanızı sağlıyor. Özellikle tatil zamanı çok işe yarayan bir seyahat uygulaması olduğunu söyleyebilirim.
Binlerce havayolunu aynı anda karşılaştırabilme, uçak bileti fiyatları sorgulama, 3D güvenli ödemeyle kredi kartına 9 taksit, her uçuştan puan kazanma (kazanılan puanlarla daha ucuza uçma) gibi ayrıcalıklar sunan Turna.com'un mobil uygulaması, uçakla sık seyahat eden herkesin telefonunda olması gereklidir diyebiliriz.
Turna APK İndir
1300 havayolunun yurt içi ve yurt dışı uçuşlarını tek bir ekranda listeleyen uygulama, her uçuşta Turna puan veriyor. Kredi kartınızda biriken puanları Turna puana çevirip uçak bileti satın alırken kullanabiliyorsunuz. Puanları dilediğiniz zaman kullanma şansınız var.
Turna, ara ara uçak bileti kampanyaları da düzenliyor. Havayollarıyla yapılan özel anlaşmalarla sık sık kampanyalı uçak bilet fiyatları sunuluyor. Üye olduğunuzda tüm kampanyalardan haberdar ediliyorsunuz.
Siz de Turna APK indirin ve ucuza uçak bileti satın alın!
Turna
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 13
- DOSYA BOYUTU 103 MB
- Üretici Turna.com
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Turna, iOS cihazlar için ucuz uçak bileti arama, uçak bileti satın alma uygulamasıdır.
Turna, yurt içi - yurt dışı uçuşlarınız için en uygun fiyatlı uçak biletlerini bulabileceğiniz harika bir mobil uygulamadır. Ucuz uçak bileti denilince akla ilk gelen isimlerden Turna.com'un mobil uygulamasıyla uçak biletinizi hem daha hızlı hem de çok daha ucuza almış oluyorsunuz. Ayrıca her uçuştan Turna puan kazanıp bu puanlarınızla uçak bileti alabiliyorsunuz.
THY, Pegasus, Atlasglobal, Anadolu Jet, Onur Air dahil 1300 havayolunun yurt içi ve yurt dışı uçuşlarını aynı anda karşılaştırmanıza, uçak bilet fiyatlarını sorgulamanıza izin veren, en ucuz uçak biletini almanıza yardımcı olan Turna, her uçuşla puan kazandırıyor.
Kazandığınız puanlarla uçak bileti alabiliyorsunuz. Çok sık uçuyorsanız uçak biletinizi bedavaya getirmeniz bile mümkün. Ödeme noktasında kredi kartına 9 taksit (3D güvenli ödeme sistemi var) ayrıcalığı sunuluyor.
Turna İndir
Uçak biletinizi en uygun fiyata, ucuza alabileceğiniz mobil uygulamalardan Turna’nın bir avantajı da; sık sık kampanya düzenlemeleri. Havayollarıyla yapılan özel anlaşmalarla kampanyalı uçak bileti fiyatları sunuluyor.
Qatar Airways, Emirates Airlines, Air France, KLM, Aeroflot, Lufthansa ve daha birçok havayollarından kampanyalardan haberdar ediliyorsunuz. Eğer siz de ucuza uçak bileti almak istiyorsanız, Turna indirin ve kampanyalı biletlerin sahibi olun!