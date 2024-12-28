TÜVTÜRK APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 414
- DOSYA BOYUTU 20 MB
- Üretici TÜVTÜRK TAŞIT MUAYENE İST. YAP. VE İŞLET. A.Ş.
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TÜVTÜRK APK uygulaması üzerinden ücretsiz araç muayene randevusu alabilirsiniz.
TÜVTÜRK APK, araç muayene sıra alma işini kolaylaştıran resmi bir nitelikli uygulamadır. Araba muayne randevusu almak için TÜVTÜRK uygulamasını Android telefonunuza indirerek, zahmetsizce sıra numaranızı/randevunuzu alabilir ve kolayca takibinizi yapabilirsiniz.
Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan TÜVTÜRK, basit kullanımı ile bir kaç adımda randevu alma fırsatı sunuyor. Kullanıcıların işlemlerini daha kısa süre içerisinde yapma fırsatı veren uygulama, çeşitli platformlarda da kullanılabilmektedir.
TÜVTÜRK İle Randevu Nasıl Alınır?
TÜVTÜRK uygulaması ile araç muayene sırası, randevu alma çok kolay;
- Sıra Takip Sistemi ekranında Başla’ya dokunun.
- İstasyon seçimini yapın ve ardından aracınızın plaka numarasını ve kilometrenizi girin.
- Sıra numaranız, randevu saat ve tarihiniz verilecektir.
- Sıra numaranızı aldıktan sonra istasyonda kaç numaralı gişeye gitmeniz gerektiğini de görebiliyorsunuz.
- Araç muayenesi tamamlandığında bildirim gönderiliyor, dilerseniz ankete katılıp memnuniyetinizi paylaşabilirsiniz.
TÜVTÜRK APK İndir
Araç muayenesi, trafiğe çıkan motorlu ve motorsuz araçların teknik yeterliliklerinin muayene edilerek trafik ve yolcu güvenliğine uygun olup olmadığının tespit edilmesi. TÜVTÜRK, araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş.
Aracın muayenesinin düzenli olarak yapılması ve eksiksiz olması, sadece araç sahibinin değil yayaların da can sağlığı açısından büyük önem arz ediyor. Araçların düzenli olarak muayene edilmesiyle araç kusurlarından kaynaklanan trafik kazaları azalıyor, trafikte can güvenliği artıyor, aracınızın ömrü uzuyor ve ikinci el değeri yükseliyor.
İstasyonlarda bulunan bekleme alanlarını kullanmak yerine kendi aracınızda veya istediğiniz yerde sıranızı bekleyebilirsiniz.TÜVTÜRK uygulaması, istasyon bekleme alanlarındaki yoğunluğu azaltıyor; diğer araç sahipleriyle sosyal mesafenizi korurken işinizi daha kolay halletmiş oluyorsunuz.
TÜVTÜRK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 35
- DOSYA BOYUTU 55 MB
- Üretici TÜVTÜRK TAŞIT MUAYENE İST. YAP. VE İŞLET. A.Ş.
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TÜVTÜRK uygulaması ile telefonunuzdan ücretsiz araç muayene randevusu/sıra numarası alabilirsiniz.
TÜVTÜRK, telefonunuzdan ücretsiz olarak araç muayene randevu/sıra almanızı sağlayan resmi bir iOS uygulamasıdır. Araç muayene istasyonlarındaki kiosklardan alabildiğiniz araç muayene sıra numaranızı mobil cihazınız aracılığıyla almanızı sağlayan TÜVTÜRK uygulamasında, işlemlerinizi rahatlıkla halledebilirsiniz.
TÜVTÜRK uygulaması üzerinden ücretsiz araç muayene randevu almak için şu adımları takip etmeniz yeterli;
- Sıra Takip Sistemi ekranında Başla’ya dokunun.
- İstasyon seçimini yapıp, araç plaka no ve kilometre değerini girin ve Sıra Numarası Al’a dokunun.
- Sıra numaranız, randevu saati, randevu tarihi ve araç bilgilerinizle birlikte karşınıza çıkacak.
- İstasyona gittiğinizde sıranızın gelip gelmediğini, kaçıncı gişeye gitmeniz gerektiğini aracınızdan takip edebilirsiniz.
- Muayene sonrasında dilerseniz değerlendirme için ankete katılabilirsiniz.
TÜVTÜRK Uygulaması İndir (iOS)
Araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olan TÜVTÜRK’ün mobil uygulaması da bulunuyor. iOS cihazınıza ücretsiz indirip direkt kullanabileceğiniz TÜVTÜRK uygulaması, sadece sizin değil, başka kişi ve canlıların da hayatı ve güvenliği için önem taşıyan ve periyodik olarak yapılması gereken araç muayenesi için randevu alımını kolaylaştırıyor.
İki adımda araç muayene sıra numaranızı alıp istasyonlarındaki bekleme alanlarını kullanmak yerine aracınızda veya dilediğiniz yerde sıranızın gelmesini bekliyorsunuz. Sıranızın gelip gelmediğini, kaç numaralı gişeye gideceğinizi görüyorsunuz. Araç muayene randevusu alma işiniz kolaylaşmakla kalmıyor, diğer araç sahipleriyle sosyal mesafenizi de korumuş oluyorsunuz.
Siz de TÜVTÜRK indirin ve araç muayne işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirin!