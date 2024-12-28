TÜVTÜRK APK uygulaması üzerinden ücretsiz araç muayene randevusu alabilirsiniz.

Erkan Calp - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

TÜVTÜRK APK, araç muayene sıra alma işini kolaylaştıran resmi bir nitelikli uygulamadır. Araba muayne randevusu almak için TÜVTÜRK uygulamasını Android telefonunuza indirerek, zahmetsizce sıra numaranızı/randevunuzu alabilir ve kolayca takibinizi yapabilirsiniz.

Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan TÜVTÜRK, basit kullanımı ile bir kaç adımda randevu alma fırsatı sunuyor. Kullanıcıların işlemlerini daha kısa süre içerisinde yapma fırsatı veren uygulama, çeşitli platformlarda da kullanılabilmektedir.

TÜVTÜRK İle Randevu Nasıl Alınır?

TÜVTÜRK uygulaması ile araç muayene sırası, randevu alma çok kolay;

Sıra Takip Sistemi ekranında Başla’ya dokunun.

İstasyon seçimini yapın ve ardından aracınızın plaka numarasını ve kilometrenizi girin.

Sıra numaranız, randevu saat ve tarihiniz verilecektir.

Sıra numaranızı aldıktan sonra istasyonda kaç numaralı gişeye gitmeniz gerektiğini de görebiliyorsunuz.

Araç muayenesi tamamlandığında bildirim gönderiliyor, dilerseniz ankete katılıp memnuniyetinizi paylaşabilirsiniz.

TÜVTÜRK APK İndir

Araç muayenesi, trafiğe çıkan motorlu ve motorsuz araçların teknik yeterliliklerinin muayene edilerek trafik ve yolcu güvenliğine uygun olup olmadığının tespit edilmesi. TÜVTÜRK, araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş.

Aracın muayenesinin düzenli olarak yapılması ve eksiksiz olması, sadece araç sahibinin değil yayaların da can sağlığı açısından büyük önem arz ediyor. Araçların düzenli olarak muayene edilmesiyle araç kusurlarından kaynaklanan trafik kazaları azalıyor, trafikte can güvenliği artıyor, aracınızın ömrü uzuyor ve ikinci el değeri yükseliyor.

İstasyonlarda bulunan bekleme alanlarını kullanmak yerine kendi aracınızda veya istediğiniz yerde sıranızı bekleyebilirsiniz.TÜVTÜRK uygulaması, istasyon bekleme alanlarındaki yoğunluğu azaltıyor; diğer araç sahipleriyle sosyal mesafenizi korurken işinizi daha kolay halletmiş oluyorsunuz.