Ultimate Car Driving Classics APK, klasik arabaları sürdüğünüz mobil araba yarışı oyunu. Klasik araba tutkunlarına özel Android oyunu hala en iyiler arasında.

Erkan Calp - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ultimate Car Driving Classics APK, 2018 yılının araba sürme oyunu olmasına rağmen hala en çok oynanan sürüş oyunları arasında. 2018’den bu yana güncellenmemesine rağmen araba sürüş simülatörü oyunlarını sevenlerin ilgisini çekmeyi başaran Ultimate Car Driving Classic APK veya Google Play’den Android telefonlara ücretsiz indirilebiliyor.

Ultimate Car Driving Classics APK İndir

Zamanının en iyi klasik araba sürme simülasyon oyunu, en gerçekçi sürüş fiziği, sınırsız kişiselleştirme, gezmekle bitmeyen açık dünya, ekran başına kilitleyen oynanış ve sonsuz eğlence sunuyor.

Ultimate Car Driving Classics, gerçekçiliği eğlenceli sürüş fiziğiyle birleştirerek simülasyon tarzında mobil cihazlardaki en iyi araba oyununu oluşturuyor. Araba sürme simülasyonu, en iyi sürüş fiziğiyle birlikte geliyor. Yarış arabalarından arazi araçlarına SUV’lara kadar her türlü aracın kendine özgü fiziği var.

Özelleştirme, araba oyunlarının olmazsa olmazıdır. Ultimate Car Driving Classics’de de tarzınızı yansıtmak üzere kendi arabanızı yapabiliyorsunuz. Sayısız vinilden araba parçalarına kadar bu oyunda kendi hayalinizdeki arabayı yapmanız için her şey mevcut. Hayal gücünüzü sonuna kadar kullanın! Uç nokta özelleştirme sizi bekliyor.

Oyunun devasa açık dünya haritası araba sürme becerilerinizi test etmek ve en iyi oyun deneyimini sağlamak için yaratıcı bir şekilde tasarlanmış. Şehirlerden çöllere son derece detaylı ortamlara sahip büyük bir açık dünya haritası karşınıza çıkarıyor. 4x4 arazi aracınızla sonsuz offroad yolunda sürüş testi yapın ve mobildeki en gerçekçi offroad sürüş deneyimini yaşayın.

Oyundaki tüm sesler gerçek araçlardan kaydedilmiş. En güçlü yarış arabası sesinden yanan offroad motorlarına her aracın gerçek yarış arabalarından kaydedilmiş kendine özel sesi var.

2018’in oyunu olmasına karşın günümüz mobil oyunlarıyla karşılaştırılabilir grafikler suan oyunda hot rod’lardan klasik yarış arabalarına her çeşit klasik araba mevcut. En sevdiğiniz klasik arabayı seçin ve geniş açık dünya haritasında ne yapmak istiyorsanız onu yapın.