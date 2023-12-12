UNITED 1944
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 11.72 GB
- Üretici Novarama
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Aksiyon dolu savaşlara katıldığınız UNITED 1944'de, takım savaşlarına katılın veya hayatta kalma modunda tek başınıza savaşın.
İkinci Dünya Savaşı zamanından ilham alan UNITED 1944, kendi stratejilerinizi oluşturabildiğiniz bir aksiyon nişancı oyunudur. Farklı modlara sahip bu oyunda, isterseniz 16v16 savaşlara katılabilir ve kendi bölgenizi koruyabilirsiniz. Bu oyunda sadece savaşmak yetmiyor. Ayrıca kendi bölgenizi korumak adına duvarlar inşa edin, stratejiler oluşturun ve belirlediğiniz noktalara bombalar koyun.
Harap olmuş şehri düzeltmek ve savaşın gidişatını değiştirmek için silahlarınızı ve teçhizatlarınızı üretin. Çevredeki kutuları açarak geliştirmek istediğiniz silahlarınız için kaynak toplayabilirsiniz. 40'dan fazla beceriden birini seçerek, çatılardan gözetleme yapan bir keskin nişancı, doktor, sivil veya bir direniş üyesi rolünü üstlenebilirsiniz. Ekip arkadaşlarınızda bu rolleri paylaşarak stratejinizi oluşturun ve kaynaklarınızı paylaşın.
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İki farklı moda sahip olan bu oyunda, isterseniz hakimiyet modunda 16'ya 16 takım tabanlı savaşlara katılın, isterseniz de hayatta kalma modunda yalnız bir kurt olarak ölmemeye çalışın. Aksiyon dolu bir FPS deneyimi yaşamak istiyorsanız, UNITED 1944'ü indirerek siz de takım tabanlı oyunlara veya hayatta kalma moduna giriş yapın.
UNITED 1944 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10
- İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2,90 GHz veya AMD Ryzen 5 2600 @ 3,40 GHz
- Bellek: 16GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya 2 GB RAM'li AMD Radeon HD 7950
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 12 GB kullanılabilir alan