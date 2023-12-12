Aksiyon dolu savaşlara katıldığınız UNITED 1944'de, takım savaşlarına katılın veya hayatta kalma modunda tek başınıza savaşın.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İkinci Dünya Savaşı zamanından ilham alan UNITED 1944, kendi stratejilerinizi oluşturabildiğiniz bir aksiyon nişancı oyunudur. Farklı modlara sahip bu oyunda, isterseniz 16v16 savaşlara katılabilir ve kendi bölgenizi koruyabilirsiniz. Bu oyunda sadece savaşmak yetmiyor. Ayrıca kendi bölgenizi korumak adına duvarlar inşa edin, stratejiler oluşturun ve belirlediğiniz noktalara bombalar koyun.

Harap olmuş şehri düzeltmek ve savaşın gidişatını değiştirmek için silahlarınızı ve teçhizatlarınızı üretin. Çevredeki kutuları açarak geliştirmek istediğiniz silahlarınız için kaynak toplayabilirsiniz. 40'dan fazla beceriden birini seçerek, çatılardan gözetleme yapan bir keskin nişancı, doktor, sivil veya bir direniş üyesi rolünü üstlenebilirsiniz. Ekip arkadaşlarınızda bu rolleri paylaşarak stratejinizi oluşturun ve kaynaklarınızı paylaşın.

UNITED 1944 İndir

İki farklı moda sahip olan bu oyunda, isterseniz hakimiyet modunda 16'ya 16 takım tabanlı savaşlara katılın, isterseniz de hayatta kalma modunda yalnız bir kurt olarak ölmemeye çalışın. Aksiyon dolu bir FPS deneyimi yaşamak istiyorsanız, UNITED 1944'ü indirerek siz de takım tabanlı oyunlara veya hayatta kalma moduna giriş yapın.

UNITED 1944 Sistem Gereksinimleri