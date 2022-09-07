3D grafik açılarına sahip olan Universal Truck Simulator APK, oyunculara gerçekçi bir tır sürme simülasyonu sunuyor.

Doğukan Çağlakpınar - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yeni nesil bir simülasyon oyunu olarak duyurulan Universal Truck Simulator APK, Google Play üzerinde lansmana çıktı. Ücretsiz olarak Android akıllı telefon ve tablet kullanıcılarına sunulan yapım, kaliteli grafiklere ve gerçekçi bir oynanış yapısına sahip. Oyunculara büyük ve zengin bir harita sunan Universal Truck Simulator APK, 3D grafik açıları eşliğinde dünyanın çeşitli yerlerini oyunculara görme fırsatı veriyor. Android tır sürme simülasyon oyunları arasına katılan ve kısa süre de milyonların dikkatini çeken oyun gece gündüz döngüsü eşliğinde oynanıyor. Farklı yük seçenekleri ile oyunculara daha yüksek gelirler kazandıran oyun, gerçekçi bir atmosfere sahip.

Universal Truck Simulator APK Özellikleri

Gece ve gündüz döngüsü,

Farklı kamyon modelleri,

Farklı yük seçenekleri,

Büyük ve zengin bir harita,

3D gerçekçi grafikler,

Oyunculara özel garajlar,

Farklı türde araç parçaları,

Gerçekçi motor sesleri,

Hasar sistemi,

Özelleştirilebilir içerikler,

Çeşitli hava durumları,

Gerçekçi yapısı ile oyuncuların beğenisini kazanan Universal Truck Simulator APK, sürükleyici bir tır sürme deneyimi sunuyor. Geniş haritası ile oyunculara Avrupa ve Amerika'da çeşitli yerleri görme deneyimi sunan mobil oyun, bünyesinde farklı türde kamyonlara da yer veriyor. Oyuncular bu kamyonları satın alabilir, özelleştirebilir ve kendi garajlarında sergileyebilirler. Kütük, sığır, tanker, inşaat malzemeleri gibi pek çok yük seçeceğini de oyunculara sunan simülasyon oyunu, gerçekçi motor sesleri ile eşsiz bir deneyim sunuyor. Oyunda hasar sistemi de bulunuyor. Oyuncular yol üzerinde araçları çarptıklarında daha doğrusu kaza yaptıklarında araçları hasar alacak. Hasar sistemi eşliğinde de oyuncular araçlarını tamir etmek zorunda kalacaklar. Oyuncular araçların hasarını giderebildikleri gibi iç ve dış tasarımlarını da diledikleri gibi özelleştirebilecekler.

Universal Truck Simulator APK İndir

Dualcarbon Games tarafından geliştirilen ve Android tır sürme simülasyon oyunu olarak lansmana çıkan Universal Truck Simulator APK, 1 milyon indirmeyi geride bıraktı. Ücretsiz yapıya sahip olan oyun, aldığı güncellemeler ile içeriğini zenginleştirirken oyunculardan da tam puan alıyor. Eğer Android cihazınızda tır sürme simülasyonu oynamak istiyorsanız aradığınız oyun Universal Truck Simulator APK demektir.