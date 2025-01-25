Unpossess: Exorcism Simulator, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Chreseeba Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Unpossess: Exorcism Simulator, 1 ila 4 kişiye kadar oynayabileceğiniz bir korku oyunudur. 1900'lerin başında geçen bu korku oyununda, eski tarzda atmosferle baş başa kalacak ve arkadaşlarınızla iş birliği yaparak şeytana karşı galip gelmeye çalışacaksınız.

Şeytan çıkarıcı rolünü üstlendiğiniz bu oyunda, çeşitli vakaları çözmeye çalışıyorsunuz. İnsanların içine girmiş olan şeytanları çeşitli ritüellerle çıkarmaya çalışın ve kötü ruhları kovun.

Unpossess: Exorcism Simulator İndir

Unpossess: Exorcism Simulator oyununda, her ne kadar şeytan çıkarıyor olsanız da kendi akıl sağlığını kaybetmemelisiniz. Birincil hedefleriniz arasında etkinen bölgeyi temizlemek, kanıtlar yakalamak ve ele geçirilen kişileri şeytanlardan kurtarmak için ritüeller gerçekleştirmelisiniz.

Oyundaki korku dolu atmosfer ve kapsamlı görevler, oyunculara tatmin edici bir deneyim sunmaktadır. Eğer siz de korku oyunlarından hoşlanıyorsanız, Unpossess: Exorcism Simulator indirin ve arkadaşlarınızla birlikte ihtiyacı olan kişilerin içerisindeki şeytanı çıkarın!

Unpossess: Exorcism Simulator Sistem Gereksinimleri