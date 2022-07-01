Vattsun apk ile kullanıcılar WhatsApp'daki online kullanıcıları takip edebilirler.

Doğukan Çağlakpınar - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzün en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Düzenli olarak güncellemeler almaya devam eden başarılı mesajlaşma uygulaması ülkemizde de oldukça popüler bir konumda yer alıyor. Aldığı güncellemeler ile kullanıcılarına sık sık yepyeni özellikleri deneyimleme fırsatı veren yapım milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.

WhatsApp popülerleşmeye devam ederken bazı üçüncü parti yazılımlarında geliştirilmesine vesile oldu. Vattsun adında yayınlanan yeni bir mobil uygulama şu sıralar Google Play üzerinde yükselişe geçti. Kullanıcılarına WhatsApp'ta son görülmeleri kapalı olan kullanıcıları takip etme fırsatı veren Vattsun apk indir ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.

Vattsun APK Özellikleri

Türkçe kullanım,

WhatsApp kullanıcı takibi,

Anlık bildirimler,

Özet ve detaylı raporlar,

Güvenli kullanım,

Kalıcı internet bağlantısı,

Basit kullanım,

Aile üyelerini takip etme ve daha güvenli bir deneyim sunmayı vadeden Vattsun apk Google Play üzerinde ücretsiz olarak lansmana çıktı. Türkçe dil desteği ile kullanılabilen başarılı uygulama ile WhatsApp kişilerinizi takip edebilir, kişilerinizin ne kadar süre geçirdiğini anlayabilir ve onları dilediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz. Tamamen ücretsiz olarak yayınlanan uygulama basit kullanımı sayesinde her kesimden kullanıcı tarafından kullanılabilmektedir. Vattsun apk yükle sayesinde kullanıcılar aile üyelerinin WhatsApp üzerindeki tüm adımlarını takip edebilir, güvenli bir kullanım sunabilirsiniz. Ebeveyn kontrolü ve aile güvenliği için özel olarak geliştirilen uygulama kullanıcılarına herhangi bir veri ihlalinde de bulunmaz. WhatsApp analizi için tasarlanan uygulama ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Vattsun APK İndir

Learydark Soft tarafından geliştirilen ve Google Play üzerinde Android platformu için yayınlanan Vattsun apk indir günümüzde 1 milyondan fazla cihazda güvenle kullanılabilmektedir. Uygulamayı indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.