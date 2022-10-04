Velomingo APK ile basit adımlar ile videolar oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Videolar artık hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Bazen sosyal medya da bazen de günlük hayatta sık sık videolar çekiyor, izliyor ve bunları milyonlarca insan ile paylaşıyoruz. Kimilerimiz bu videolardan reklamlar vasıtası ile para kazanırken kimileri de mutlu anlarını kayıt altına alıp daha sonra izleyerek anılarını canlandırıyorlar. Videolara olan ilgi arttıkça yepyeni uygulamalar da piyasadaki yerlerini almaya başladı. Kullanıcılar bilgisayar yerine mobil platformda videoları düzenlemek isterken zamandan da tasarruf etmeyi planlıyorlar. Oldukça basit bir yapıya sahip olan Velomingo APK ile videolarınızı kısa süre içerisinde düzenleyebilecek ve hızlı bir şekilde paylaşabileceksiniz.

Velomingo APK Özellikleri

HD video aktarımı

Yüksek hız

Yüzlerce farklı şablon

Ağır çekim modu

Fotoğraf ekleyerek video oluşturma

Video dosyalarını düzenleme

Basit

İngilizce kullanım,İngilizce dil desteğine rağmen her ülkede geniş kitleler tarafından indirilen Velomingo APK basit bir kullanıma sahip. Velomingo APK ile kullanıcılar dilerlerse videolar ve müzikler ile sıfırdan videolar oluşturabilir dilerlerse de mevcut videoları diledikleri gibi düzenleyerek farklı videolar oluşturabilirler. Yüzlerce farklı video şablonu ile kullanıcıların isteklerine hitap eden başarılı Android video düzenleme uygulaması, ücretsiz yapısı sayesinde de her kesime hızlıca ulaştı. Alanındaki en iyi mobil uygulamalardan bir tanesi haline gelen yapım, HD video aktarımına da bünyesinde yer veriyor. Videolara yeni bir tarz yeni bir soluk kazandırmak için özel olarak geliştirilen Velomingo APK ilk sürümü ile 10 binden fazla kez indirildi.

Velomingo APK İndir

Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için ücretsiz olarak yayınlanan Velomingo APK kitlesini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Video düzenleme uygulamaları arasına katılan ve hızla yükselişe geçen uygulama yakında yeni güncellemeler ile yepyeni özelliklere de erişecek.