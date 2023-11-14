Video.Guru APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 33 MB
- Üretici InShot Video Editor
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Video.Guru APK'da, ücretsiz bir şekilde içeriklerinizi düzenleyin ve videonuzu HD kalitede dışa aktarın.
En iyi video düzenleme araçları arasında yer alan Video.Guru APK, ücretsiz bir video montaj programıdır. Birçok özelliğiyle karşımıza çıkan bu video düzenleyicide, Instagram, Youtube, TikTok ve daha çokça sosyal medya uygulamasına özel içerikler üretebilirsiniz.
Videolarınızı düzenlemede büyük kolaylık sağlayan Video.Guru APK'da, videolarınızı birleştirin, düzenleyin ve farklı geçiş stilleri ekleyin. Farklı video kliplerini eklerken geçiş kullanmak videolarınızı daha yumuşak hale getirebilir. Bu sayede daha akıcı içerikler üretip, izleyicilerinizin beğenisini kazanabilirsiniz.
Video.Guru APK İndir
Hem profesyonel hem de amatör kullanıcılar için geliştirilen Video.Guru, pratik düzenleme araçları ile donatılmıştır. Bu uygulama, videolarınızı özelleştirmenizde yardımcı olmak için birçok aracı içerisinde barındırıyor. Siz de Video.Guru APK indirerek, 4K'ya kadar video oluşturup, dönüştürebilirsiniz.
İçeriklerinize çarpıcı efektler ekleyin ve özel filtreler kullanın. Videolarınızdaki kesme ve düzenleme aşamasının haricinde, arka planınızın nasıl görüneceğini ayarlayabilirsiniz. Arka planınızın parlaklığını, kontrastını ve doygunluğunu istediğiniz gibi düzenleyin.
Video.Guru - Video Düzenleyici Özellikleri
- Videolarınızı kolayca düzenleyin ve efektlerle donatın.
- Sosyal medya uygulamalarına uyumlu olarak içerikler üretin.
- Farklı geçiş stilleri kullanarak videolarınıza daha yumuşak bir hal aldırın.
- Ücretsiz bir şekilde içeriklerinize müzik ekleyin.
- Parlaklık, kontrast ve doygunluk ayarlarını yapın.
- Düzenlediğiniz içerikleri 4K bir şekilde dışa aktarın.