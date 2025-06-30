Vesnith Tapes
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 9.77 GB
- Üretici Darks Zone
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Vesnith Tapes, çözülmemiş davanın sırlarını ortaya çıkarmaya çalıştığınız bir psikolojik korku oyunudur.
Bir polis memurunun gözünden oynadığınız Vesnith Tapes, oyunculara ürkütücü anlar yaşatan bir korku oyunudur. Yürüme simülatörü ve korku türlerini birleştiren bu oyunda, sırları çözmeye çalışın ve hayaletlerden kaçın.
Sürükleyici ses tasarımı, Unreal Engine ile yapılmış korkunç atmosfer ve zorlu mekaniklerle birlikte, korkarken sırları çözmesi de bir hayli zorlaşıyor diyebiliriz. Eski tarzda tatmin edici grafiklere ev sahipliği yapan bu oyun, her ne kadar modellemeler açısından düşük kalsa da oyuncuya vermek istediği korkuyu tam anlamıyla veriyor.
2011'de çözülmemiş eski bir davayı alıyorsunuz. Issız, korkutucu bir köyde olan eve gidip, sırları çözüp, olayları açığa çıkarmalısınız. Lakin tüm bunları yapmak hiç de kolay değil. Evin içerisinde unutulan toz kaplı kasetleri oynattığınızda işler garipleşmeye başlıyor.
Vesnith Tapes İndir
Korku ve yürüme simülasyonu olarak karşımıza çıkan Vesnith Tapes, yaklaşık 40-60 dakikalık bir oynanış süresine sahiptir. Çok uzun bir oynanış süresi olmasa da bu tarz küçük çaplı oyunlar için ideal diyebileceğimiz seviyededir.
Siz de korku dolu anlar yaşamak ve sırları çözmek istiyorsanız, Vesnith Tapes indirin ve çoklu sonlara sahip olan bu ürkütücü hikayeyi bitirmeye çalışın!
Vesnith Tapes Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Çekirdek i3 12100f
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: RTX 3050 8GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan