Vesnith Tapes, çözülmemiş davanın sırlarını ortaya çıkarmaya çalıştığınız bir psikolojik korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bir polis memurunun gözünden oynadığınız Vesnith Tapes, oyunculara ürkütücü anlar yaşatan bir korku oyunudur. Yürüme simülatörü ve korku türlerini birleştiren bu oyunda, sırları çözmeye çalışın ve hayaletlerden kaçın.

Sürükleyici ses tasarımı, Unreal Engine ile yapılmış korkunç atmosfer ve zorlu mekaniklerle birlikte, korkarken sırları çözmesi de bir hayli zorlaşıyor diyebiliriz. Eski tarzda tatmin edici grafiklere ev sahipliği yapan bu oyun, her ne kadar modellemeler açısından düşük kalsa da oyuncuya vermek istediği korkuyu tam anlamıyla veriyor.

2011'de çözülmemiş eski bir davayı alıyorsunuz. Issız, korkutucu bir köyde olan eve gidip, sırları çözüp, olayları açığa çıkarmalısınız. Lakin tüm bunları yapmak hiç de kolay değil. Evin içerisinde unutulan toz kaplı kasetleri oynattığınızda işler garipleşmeye başlıyor.

Vesnith Tapes İndir

Korku ve yürüme simülasyonu olarak karşımıza çıkan Vesnith Tapes, yaklaşık 40-60 dakikalık bir oynanış süresine sahiptir. Çok uzun bir oynanış süresi olmasa da bu tarz küçük çaplı oyunlar için ideal diyebileceğimiz seviyededir.

Siz de korku dolu anlar yaşamak ve sırları çözmek istiyorsanız, Vesnith Tapes indirin ve çoklu sonlara sahip olan bu ürkütücü hikayeyi bitirmeye çalışın!

Vesnith Tapes Sistem Gereksinimleri