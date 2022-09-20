Wallpaper Alpha APK ile Android tablet ve telefonunuza dinamik duvar kağıtları ekleyebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 29 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefon dünyanın ünlü isimlerinden olan Çinli şirket Xiaomi hemen hemen her alanda karşımıza çıkmaya devam ediyor. Akıllı telefonları ile ülkemizde epey popüler bir konumda yer alan Çinli şirket, telefonları için geliştirdiği özel yazılımlar ile de beğenileri topluyor. Android kullanıcıları için Google Play üzerinde Wallpaper Alpha MIUI 13 isimli bir duvar kağıdı uygulaması yayınlayan şirket, bu uygulamayı ücretsiz olarak piyasaya sürdü. Wallpaper Alpha Son Sürüm ile Android kullanıcıları, akıllı telefon ve tabletlerinin ekranına diledikleri resimleri koyabilecek ve bunları şık bir animasyon eşliğinde izleyebilecekler. Android telefon ve tabletler ile tam uyumlu olarak çalışan versiyon Wallpaper Alpha 2.6 oldukça işlevsel bir yapıya sahip.

Wallpaper Alpha APK Özellikleri

Minimum seviyede pil tüketimi,

Veri tasarrufu,

Çevrimiçi içerik dünyası,

Kilit açma zorunluluğu yok,

Dinamik duvar kağıtları,

MIUI 10 ve daha üstünü destekler,

Tamamen ücretsiz,

Kullanıcılara işlevsel bir yapı sunan Wallpaper Alpha APK, ücretsiz yapısı ile milyonlarca kullanıcıya ulaşmayı başardı. Android cihazlar için özel olarak optimize edilen Wallpaper Alpha MIUI 13, düşük pil tüketimi ile cihazları yormadığı gibi yüksek enerji harcanmasının da önüne geçiyor. Kilit açmadan kullanıcılarına video izleme, basit oyunları oynama fırsatı veren yapım basit ve sade bir kullanıma da sahip. Ekran kilidi açmadan pek çok işlemi yapabilmeye olanak tanıyan uygulamaya cihazların ayarlar menüsünden yetki vererek, çalışmasını sağlayabiliyoruz. Veri tasarrufu açısından içerikleri WEBP formatında indirerek depolayan uygulama düzenli olarak güncellemeler de almaya devam ediyor.

Wallpaper Alpha APK İndir

Ünlü teknoloji devi Xiaomi'nin milyonlara ulaşan uygulamalarından bir tanesi olan Wallpaper Alpha Son Sürüm, Google Play üzerinde 1 milyondan fazla kez indirildi. Kullanıcıların beğenisini de kazanmayı başaran uygulama, dünyanın farklı noktalarından milyonlarca kullanıcıya sahip. Sık sık güncellemeler ile daha kararlı bir hale gelmeye devam eden Wallpaper Alpha Son Sürüm, ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediyor. Uygulamayı hemen indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.