Wandering Sword, geleneksel Çin geleneğini yansıtan yapısı ile birlikte, oyunculara iyi bir dövüş mekaniği sunuyor.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Siz oyuncuları Çin'in zengin dokusunda destansı bir yolculuğa çıkaran Wandering Sword, dövüşte mükemmellik arayışına giren bir RPG oyundur. Bu oyunda, bir kan davasına kapılan ve nerdeyse ölmeküzerek olan genç bir kılıç ustasını canlandırıyoruz. Wandering Sword'da, maceradan maceraya atlayacağız ve çok sayıda düşmanı alt edeceğiz.

Her biri antik Çin geleneğinden gelen 5 farklı bölgede, 75'in üzerinde lokasyonda yolculuk yapın ve görevlerinizi tamamalayın. Tapınaklar, sığınaklar, zorlu araziler ve daha çokça engeli aşın. 3D manzaraların içerisine harika bir şekilde işlenen piksel mekanikler, oyuna farklı bir hava katıyor. Büyüleyici bir karışım veren bu oyunda, dövüş sanatlarını en iyi şekilde sergilemeli ve düşman sürülerine karşı savaş vermeliyiz.

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Oyunculara sıra tabanlı ve gerçek zamanlı mod arasında geçiş yapma imkanı sunan Wandering Sword, hem daha yavaş tempoyu seven oyunculara, hem de hızlı reflekslerden hoşlanan oyunculara hitap ediyor. Siz de Wandering Sword indirerek, sürükleyici macerada başrol olabilirsiniz.

Wandering Sword Sistem Gereksinimleri