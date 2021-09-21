Warrock, Papaya Play'e ait ücretsiz oynanabilir çok oyunculu (multiplayer) FPS oyunu. Türkiye oldukça popüler ve Türkçe dil desteğiyle geliyor.

Özgür Çınardalı - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Warrock, Papaya Play tarafından yayınlanan, Dream Execution tarafından geliştirilen çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu. Türkçe dil desteğiyle gelen, Türkiye’de de oldukça popüler olan FPS oyununda yakın mesafe çatışmalarda, araçlı savaşlarda ve korkunç zombi hayatta kalma mücadelelerinde savaşın. Hemen Warrock’a kayıt olun! Warrock kayıt olmak ücretsizdir.

Warrock İndir

Büyük ölçekte savaş! Etkileyici araç savaşlarıyla hızlı tempolu, büyük ölçekli çok oyunculu (multiplayer) taktik savaşı deneyimleyin. 5 uzmanlık alanı arasından seçim yapın ve yakın mesafe dövüşleri, geniş araç savaşları ve dehşet verici yapay zekaya karşı zombi hayatta kalma karşılaşmaları için savaş alanına girin. Bugün ücretsiz olarak Warrock’a kaydolun.

Uzmanlık alanınızı seçin: Her biri savaş alanında farklı rol için uzmanlaşmış Mühendis, Sıhhiyeci, Keskin Nişancı, Saldırı, Ağır Silah dahil beş uzmanlık alanı arasından seçim yapın. Her uzmanlık alanı tamamen özelleştirilebilir bir silah ve teçhizat yüklemesinin yanı sıra mükemmel askerinizi yaratmanıza izin veren birçok benzersiz görünüm ve giysi parçasına sahip.

Dilediğiniz gibi savaşın: Strateji ve takım çalışmasını teste tabi tutan çeşitli yoğun oyun modlarında mücadele edin. 90’dan fazla ayrı ayrı tasarlanmış dönen haritada zorlu taktiksel savaşma, kara ve hava araçlarıyla büyük ölçekli savaşlara girme ve yapay zeka tarafından yönetilen zombilere karşı hayatta kalma arasında seçim yapın.

Savaş araçları: Her zaman iş için doğru araçları getirir! Düzinelerce güçlü silah ve teçhizat arasından seçim yapın ve çeşitli taktiksel araçlarla takımınızı savaş alanında destekleyin. Eşi görülmemiş özgürlükle her savaşa istediğiniz şekilde hükmedin.

Sıralamada yükselin: Başarılar, rütbeler, lider tabloları aracılığıyla War Rock topluluğunda iz bırakın veya kapsamlı klan savaşı sisteminde hakimiyet için savaşın. Düzenli güncellemeler ve topluluk etkinlikleri ile her zaman kazanılmayı bekleyen bir meydan okuma vardır.

Warrock Level Ödülleri

Warrock’ta her level atlanıldığında dinar ve eşya ödülleri verilmektedir. Örneğin; Level 2’yi geldiğinizde hızlı silah doldurma, 10.000 para ödülü veriliyor. Level 4’e geldiğinizde altın anahtar ve 10.000 dinar veriliyor. 2. seviyeden sonra her seviyede 10.000 dinar para ödülü verilirken, 120 level oyunda ulaşacağınız son nokta. Warrock level ödülleri listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Warrock Kayıt Ol

Warrock nasıl kayıt olunur? Warrock kayıt olmak için, ücretsiz hesap oluşturma sayfasına gidin. Kullanıcı adı, e-posta adresi, parolanızı girin. E-posta adresinizi doğrulayın. Giriş yapın. Artık Blackshot SEA, Nine Dragons, 4Story, Uncharted Waters Online, La Tale, War Rock gibi Papaya Games’e ait RPG ve FPS oyunları ücretsiz indirebilirsiniz. Destek sayfası üzerinden War Rock oyununda genel, teknik, hesap, ödeme gibi farklı konularda yaşadığınız sorunlara çözüm bulabilirsiniz.

Warrock Forum

Warrock forumu üzerinden oyuna ilişkin hemen her şeyi öğrenebilirsiniz. Türkçe olmayan Warrock forumunda aşağıdaki kategoriler bulunuyor:

Duyurular - Tüm Warrock haberleri ve büyük oyun duyurularının yayınlandığı yer

Etkinlikler - Warrock’taki etkinlikler hakkında bilgi ve güncellemeler için buraya bakın.

Genel - Warrock ile ilgili her şeyin yeri

Konu dışı

Öneriler ve geri bildirim - Yaratıcı fikirlerinizi paylaşın veya öneriler, iyileştirmelerde bulunun.

Teknik destek - Yaşadığınız teknik sorunları buradan bildirin veya arama yapın.

İpuçları ve püf noktalar - Rehberler, stratejiler ve gelişmiş War Rock bilgi birikimi

Warrock Türkiye forum sayfasından da Türkiye’deki kullanıcıların yaşadığı sorunları görebilir, yardımda bulunabilir veya kendi sorununuzu paylaşabilirsiniz.

Warrock Sistem Gereksinimleri

Warrock oynamak için PC’nizin sahip olması gereken donanımlar Warrock sistem gereksinimleri altında verilmiştir.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 2000 / XP / Vista

İşlemci: Intel Pentium 4 / AMD Athlon 64

Bellek: 1 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 6800 / AMD Radeon X550

DirectX: Sürüm 9.0

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri