Wartales, tek oyunculu ya da Co-Op şeklinde oynayabileceğiniz bir açık dünya RPG oyunudur.

Raşit Bütüner - 43 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Wartales sizlerden yoksulluk ve sefalet içerisinde bulunan Ortaçağ’da, bir grup paralı askere liderlik ederek gelişimin öncüsü olmanızı bekliyor. Edoran İmparatorluğu’nun sonunu getiren amansız veba, sizi yozlaşan bir ulusa erdemlerini yeniden kazandırmaya çağırıyor.

Wartales İndir

Wartales, kara veba sonrası talan olmuş Orta Çağ dünyasına farklı bir bakış açısı getiriyor. Bir grup paralı askere önderlik ederek başladığınız macerada, Orta Çağ’ın gizemlerini keşfedebilirsiniz. Tecrübelerinize uygun olarak yeni beceriler, uzmanlıklar, silahlar ve yoldaşlar edinebilirsiniz.

Strateji oyunları, özellikle İngilizcesi yeterli düzeyde olmayan oyuncular için zor bir hale gelebilir. Zira aldığınız kararların tamamen anlaşılması halinde emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. Bu nedenle Wartales Türkçe yama kurulumunu yaparak daha kapsamlı bir oyun tecrübesi edinebilirsiniz.

Wartales Özellikleri

Tek başına ya da 4 kişiye varan grubunuzla oynayabileceğiniz Wartales evreninde, ortak kararlar geliştirerek düşmanlarınızı alt edebilirsiniz. Ganimetlerinizi ve kaynaklarınızı paylaşarak dostluk bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Sıra tabanlı savaş sistemi sayesinde kararlarınızı ortak bir paydada buluşturarak özel taktikler geliştirebilirsiniz.

Lideri olduğunuz ekibin karşılaştığı zorluklara dayanabilmesi için onlara yardımcı olmanız gerekiyor. Bu nedenle ekip üyelerinizi araç ve ekipmanlarla savaşa hazır hale getirebilirsiniz. Ayrıca Wartales’ın özel RPG ilerleme ve zanaat sistemi sayesinde ekip arkadaşlarınızın görünümlerini, becerilerini ve ekipmanlarını özelleştirebilirsiniz.

Warhamer, sizleri bir lider olmaya hazırlıyor. Sefalet içindeki Orta Çağ kalıntıları arasında, iradenizi sınayarak yapacağınız tercihleri tamamen sizin belirlemeniz gerekiyor. Dolayısıyla masum köylüleri hırsızlara karşı koruyarak adaletin yolunu seçebileceğiniz gibi, bu bölgeleri yağmalayarak kötü şöhretli bir lider de olabilirsiniz.

Wartales Sistem Gereksinimleri