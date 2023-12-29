Çok yönlü bir yapıya sahip olan Wheelie Challenge APK'da, motosikletinizi seçin ve heyecan verici yarışlara katılın.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Wheelie Challenge APK, akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz bir motosiklet oyunudur. Oyun içerisindeki motosikletlerden birini seçerek yarışlarda en hızlı turu yapmaya çalışabilirsiniz. Sadece yarışlardaki en hızlı turu yapmakla kalmayıp, isterseniz yarış boyunca akrobatik hareketler de yapabilirsiniz. Motosikletinizle birlikte ön kaldırın, sürücü koltuğunda ayağa kalkın veya aklınıza ne geliyorsa her şeyi deneyimleyin.

Seçebileceğiniz 50'den fazla motosiklet bulunuyor ve yarışları tamamladıkça yenilerini açabilirsiniz. Ayrıca elinizde bulunan motosikletleri geliştirebilir ve çeşitli aksesuarlar takabilirsiniz. Wheelie Challenge APK'da, motosikletin haricinde bisikletlerle de yarışabilirsiniz. Çeşitli araçlardan istediğinizi seçin, koleksiyonunuza alın ve en uzun tek tekerlek rekorunu kırın.

Wheelie Challenge APK İndir

Oyunu istediğiniz her yerden çevrimdışı bir şekilde oynayabilirsiniz. Çok yönlü bir yarış oyunu olan Wheelie Challenge'da, soğukkanlılığınızı koruyun ve rota boyunca karşılaşacağınız birçok engeli aşın. Oyunun zaten basit bir temele oturduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Kontrol edebildiğiniz kısıtlı mekanikler olduğu için daha basit bir oynanışı Wheelie Challenge'da görebilirsiniz.

Seçebildiğiniz motosikletlerin yanı sıra, farklı farklı birçok harita da oyunun içerisinde mevcuttur. Haritalardaki yarışları başarıyla tamamlayarak yeni seviyelerin kilidini de açabilirsiniz. Basitleştirilmiş mekaniklere ve grafiklere sahip olan Wheelie Challenge APK'yı indirerek, siz de akıllı telefonlarınızda motosiklet keyfi yaşayabilirsiniz.

Wheelie Challenge Özellikleri