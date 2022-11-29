Motor severler için gerçekçi fiziklere sahip olan motor sürme oyunu Wheelie Life 2 APK

Abdullah Yılmaz - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çevrim içi gerçekleştireceğiniz hünerleri diğer rakiplerine karşı birer koz olarak kullanın. Wheelie Life 2 APK ile dünya üzerindeki tüm motosiklet severler ile buluşabileceğinizi biliyor muydunuz? Kendi aracınızı istediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz Wheelie Life 2 APK aynı zamanda gerçekci grafikler ile karşımıza geliyor.

Wheelie Life 2 APK İndir

Wheelie Life 2 APK basit bir oynayışa sahip motosiklet sürme oyunudur. Dünya üzerinde birçok kişi motor tutkunu. Hatta öyle bir kitle var ki birçok motosiklet sever birçok platformda buluşuyor. Bu nedenle motor tutkunlarına özel oyunlarda çıkmakta.

Wheelie Life 2 APK ile istediğiniz gibi yollarda gezecekseniz. Aynı zamanda gerçekçi grafiklere sahip olan oyunda manzaralara bakarak müzik eşliğinde motor sürme keyfi yaşayacaksınız.

Wheelie Life 2, birçok motor oyununa kıyasla serbest mod da bulundurmaktadır. Bu sayede motosiklet tutkunları istediği gibi takılabilecektir. Sen de sahanın tozunu atmak ve kendini diğer rakiplerine karşı göstermek istiyorsan Wheelie Life 2 APK indirebilirsin. Son olarak oyun kaç ping ve kaç FPS aldığınızı da gösterdiğini söylemeden geçmiyelim.