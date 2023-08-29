Whisker Squadron: Survivor, oyunculara heyecan verici bir roguelite nişancı deneyimi yaşatıyor.

Berkcan Aktürk - 30 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendinizi neon ışınları arasında ölümle burun buruna bulacağınız Whisker Squadron: Survivor'da, zor koşullarda heyecan verici bir uçuş deneyimi yaşayabilirsiniz. Aslında hem uçağınızla uçarken, bir de içinde bulunduğunuz galaksideki robotik böcekleri öldürmeniz gerekiyor.

Evet, Galaksiniz istila altında ve karşınızdaki engel hiç kolay olmayacak. Kedi pilot ekibinizle beraber, Swarm olarak bilinen bu robotik canlıları etkisiz hale getirin ve galaksideki tehdidi ortadan kaldırın.

Elinizde geliştirilebilen bir uzay gemisi bulunuyor. Düşman dalgalarını daha iyi karşılamak için, uzay geminizi geliştirin ve daha iyi performanslı özellikleri kendisine uygulayın. Her oyundan ve her seviyeden kazandığınız zafer puanları ile birlikte, savaş geminizi tasarlayın ve en önemlisi; hayatta kalmanın yollarını arayın.

Whisker Squadron: Survivor İndir

Seviyeler atlamanız sadece savaş geminizi yükseltmekle kalmıyor. Gerekli seviyeye ulaştığınızda açılan yeni oyun modlarıyla, oyun keyfinize yeni tatlar ekleyebilirsiniz. Rastgele maceralara atıldığınız ve bir kedi uçuş ekibine sahip olduğunuz Whisker Squadron: Survivor indirerek, bir roguelite nişancı oyunu deneyimleyebilirsiniz.

Ayrıca oyunun geliştiricileri, yeni oyunlarının haberini şimdiden verdi. Geliştirici Flippfly, Whisker Squadron: Survivor'ı başlangıç olarak gördüklerini ve yeni oyunları Whisker Squadron'u 2024 içerisinde piyasaya süreceklerini dile getirdi. Henüz daha piyasaya sürülmemiş olan bu devam oyununu steam sayfası üzerinden inceleyebilirsiniz.

Whisker Squadron: Survivor Sistem Gereksinimleri