Video ve fotoğraflarınızla kendinize özel filmler yapmak için Windows Live Movie Maker yeter.

Yeşim Halıcı - 32 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Windows Live Movie Maker (2012 sürüm), kendinize ait filmler hazırlamak için akıllara gelen ilk yazılımlardan. Microsoft tarafından üretilen Movie Maker ile video ve fotoğraflarınızdan çok özel filmler oluşturabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olarak kullanılan uygulama sayesinde fotoğraflara müzikler ekleyebilir, videolar oluşturarak sosyal medya gibi mecralarda paylaşabilirsiniz. Yıllardır güncelleme almayan yapım günümüzde Windows 11 üzerinde yer almazken hala Windows 7 kullanıcıları tarafından kullanılmaktadır. Sessiz sedasız kullanılmaya devam edilen yapım içerisinde farklı dil seçeneklerinin de bulunduğunu ifade edelim.

Windows Live Movie Maker İndir

Filmlere geçiş efektleri, yazılar eklemek gibi düzenlemeler ise programın kullanışlı araçlarıyla çok kolay. Film ve videolardan istediğiniz bölümleri kesmek veya video ve resimleri tek bir filmde birleştirmek için programı biraz karıştırmanız yeterli.

Dilerseniz Windows Live Movie Maker içerisinde bulunan temalardan seçim yaparak filminizi yapabilirsiniz. Filme özel sesler ve müzik ekleme veya varolan sesleri silme işlemi yine programla yapılabilir. Hazırladığınız filmi YouTube, Facebook, Windows Live SkyDrive gibi paylaşım sitelerine doğrudan yükleyebilir, DVD'ye veya masaüstüne kaydedebilir, mobil cihazlara gönderebilirsiniz.

Windows Live Movie Maker 2012 sürümü ile gelen yenilikler:

Ses dalgası görüntüleme

Video titreşim ve sarsıntılarını azaltma

Çevrim içi ses ve şarkı ekleme

Video etkileşimi

Kolay paylaşım

Windows Movie Maker, üç bölümden (bölmeler, film şeridi/zaman çizelgesi ve ön izleme monitörü) oluşur. Bölmeler alanındaki Görevler bölmeinden film oluştururken ihtiyaç duyacağınız dosya alma, gönderme, düzenleme ve yayımlama gibi genel görevlere ulaşırsınız. Koleksiyonlar bölmesinde klipleri içeren koleksiyonlar görüntülenir. İçindekiler bölmesi, çalışılan görünüme (küçük resim veya detaylı) bağlı olarak filmleri oluştururken çalışılan klipleri, efektleri veya geçişleri görüntüler. Projelerin oluşturulduğu ve düzenlendiği alan olan Film Şeridi ve Zaman Çizelgesi, iki görünümde görüntülenebilir ve filmi yaparken görünümler arasında geçiş yapılabilir. Ön izleme monitörü alanı, tek tek klipleri veya projeyi tümüyle görmenizi, böylece projeyi film olarak yayımlamadan önce hataları görmek adına tekrar bir gözden geçirmenizi sağlar.

Windows Temel Parçalar 2012, Windows Movie Maker, Windows Fotoğraf Galerisi, Windows Live Yazar, Windows Live Mail, Windows Live Aile Koruması ve Windows için OneDrive masaüstü uygulamasını içerir. Windows Temel Parçalar 2012'nin parçası olan Windows Movie Maker, Microsoft sitesi üzerinden indirilememektedir ancak Tamindir üzerinden indirebilirsiniz. Microsoft, kullanıcıların benzer özellikleri (fotoğraflar uygulaması ile müzik, metin, film, filtreler ve 3 boyutlu efektlerle video oluşturup düzenleme gibi) edinmek için Windows 10'a yükseltmelerini tavsiye etmektedir.