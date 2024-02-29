Winter Survival, zorlu kış koşullarındaki etkenlere karşı mücadele vermeniz gereken bir hayatta kalma oyunudur.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Zorlu hava ve doğa koşullarına karşı hayatta kalmanız gereken Winter Survival'da, dünyayı keşfedin ve ekipmanlar geliştirin. Hayatta kalmak için her türlü yolu denemelisiniz. Avlanma silahları yapmalı, ateş yakmalı ve vahşi hayvanlara karşı mücadele vermelisiniz.

Tam teşekküllü bir hayatta kalma oyunu olan Winter Survival, üs inşa etme deneyimini de oyunculara sunmaktadır. Karla kaplı ormanlarda, dağlarda ve istediğiniz her yerde yerleşkenizi kurarak yaşayabilir, depolamanızı sağlayabilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra çoklu oyun modları ve zorlukları da deneyimleyebilirsiniz. Oyunu farklı şekilde yönlendirebilir ve zevkinize göre uyarlayabilirsiniz. Soğuk, susuzluk, açlık ve tüm etkenler sağlık sisteminizi bozacaktır. Bunun olmamasını istiyorsanız, çeşitli alanları keşfetmeli ve işinize yarayacak şeyler bulmalısınız.

Aslında oyun, oyuncular mükemmel bir hayatta kalma deneyimi sunmayı başarıyor. Henüz daha demo sürümü oyuncularla buluşsa da, 6 Mart'ta çıkacak olan tam sürümle birlikte kalan pürüzler de giderilecektir.

Winter Survival İndir

Topladığınız kaynakları nasıl birleştireceğinizi bilmiyorsanız, build kitabına göz atabilirsiniz. Neredeyse her şeyin yapılışını ve gerekenlerini eğitici sayfalarda kolayca bulabilirsiniz. Eğer siz de soğuk kış günlerinde hayatta kalmak istiyorsanız, Winter Survival indirebilirsiniz.

Winter Survival Sistem Gereksinimleri