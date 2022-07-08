wLog APK ile Android kullanıcıları seçtikleri kişilerin günlük etkinliklerini ayrıntılı olarak görebilirler.

Doğukan Çağlakpınar - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefonlar yaygınlaştıkça piyasaya birbirinden farklı uygulamalarda çıkmaya devam ediyor. Akıllı telefonların hayatımıza getirdiği pozitif özelliklerin yanı sıra pek çok tehlikeye de ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Günümüzde neredeyse bağımlılık haline gelen akıllı telefonlar metroda, okulda, işte kısaca hayatımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz bir araç olarak biliniyor. Yetişkinler kadar çocuklarında ilgisini çeken akıllı telefonlar ve internet ortamı her geçen gün pek çok tehlikeyi de kullanıcıların karşısına çıkarıyor. Bazı ebeveynler çocuklarını internetteki tehlikelere karşı güvenli internet ile önlem alırken, ebeveynler piyasaya çıkan wLog APK ile de çocukların akıllı telefonlarda geçirdikleri zamanı kontrol edebiliyorlar. Google Play üzerinde SugarFamily App imzası ile yayınlanan wLog APK, kullanıcılara seçtikleri kişileri izleme ve günlük etkinliklerini takip etme fırsatı veriyor.

wLog APK Özellikleri

Tamamen Ücretsiz,

Türkçe dil desteği,

Çevrimiçi ve çevrimdışı zamanlama görme,

Son çevrimiçi anı görüntüleme,

Günlük harcanan zamanı görüntüleme,

Android platformuna özel olarak Google Play'de lansmana çıkan wLog APK ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. 1 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan başarılı uygulama, kullanıcılara seçtikleri kişilerin günlük etkinliklerini izleme fırsatı veriyor. Türkçe dil desteği ile kullanılan başarılı uygulama ile aileler çocuklarının ne kadar süre geçirdiğini tespit edebiliyor, son çevrimiçi anı görüntüleyebiliyorlar. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan başarılı uygulama kullanıcılardan da oldukça yüksek geribildirimler aldı. Android kullanıcıları tarafından oldukça beğenilen wLog APK, düzenli olarak aldığı güncellemeler ile kullanıcılarına yepyeni özellikleri de deneyimleme fırsatı veriyor.

wLog APK İndir

Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için ücretsiz olarak Google Play'de yayınlanan wLog APK, güvenle indirilip kullanılabiliyor. Uygulamayı hemen indirip ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.