World of Football, birçok farklı modu içerisinde barındıran bir fizik tabanlı çevrimiçi futbol oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Alışılagelmiş futbol oyunlarından sıkıldınız mı? World of Football, oyunculara fizik tabanlı bir futbol deneyimi sunuyor. Çok oyunculu bir şekilde oynayabileceğiniz bu oyunda, insanlar yerine çeşitli modellerle futbol oynayacaksınız. 10 oyuncuya kadar arkadaşlarınızla bir araya gelebilir ve GOAT unvanı için yarışabilirsiniz.

Grafikler ve modellemeler farklı olsa da futbolun temel kurallarını korumaktadır. World of Football'da sadece normal çim sahalarda değil, aynı zamanda futsal veya sokak futbolunda kendinizi gösterebilirsiniz. Basit kontrollere kolayca alışabilir, lakin ustalaşma anlamında zorlanabilirsiniz.

Sıradan maçlar, çevrimiçi müsabakalar, turnuvalar, haftalık kupalar, topluluk turnuvaları ve bölgesel şampiyonalarda futbolun keyfini yaşayabilirsiniz. Birden fazla oyun modu ve turnuvayla birlikte diğer rakiplere karşı mücadele edebilirsiniz.

World of Football İndir

Sıralama maçlarına girmeden önce eğitim modlarında kendinizi geliştirebilir ve antrenman yapabilirsiniz. Becerilerinizi geliştirmek için mükemmel seçenek olan bu eğitim modunda, özelleştirilmiş rutinlerle usta futbolcu olabilirsiniz.

World of Football, sizi beceri düzeyinize göre sınıflandırmaktadır. Oyun aratırken beceri seviyenize uygun olan rakiplerle karşılaşır ve asla düşük veya yüksek rakiplerle eşit olmayan müsabakalar yapmazsınız.

Siz de World of Football indirin ve arkadaşlarınızla birlikte fizik tabanlı bir futbol oyunu deneyimleyin!

World of Football Sistem Gereksinimleri