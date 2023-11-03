World Truck Driving Simulator APK'da, adeta gerçek bir kamyoncunun rolünü üstlenin ve görevleri sorunsuz bir şekilde tamamlayın.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefonlarınızda oynayabildiğiniz World Truck Driving Simulator APK, büyük tırları içerisinde barındıran bir kamyoncu simülasyonudur. Oyunda büyük kamyonları sürüp, görevleri tamamlayabilirsiniz. Çeşitli ve benzersiz deneyimler sunan World Truck Driving Simulator, kullanıcıların adeta gerçek bir kamyon şoförü rolünü üstlenmesini sağlıyor.

Diğer tır simülasyon oyunlarının yanı sıra; bu oyun gerçekçi bir dünya haritasını içerisinde barındırıyor. Tüm rotalar ve sahneler gerçek dünyadaki konumlara dayanıyor. Öncelikle işinizi alın ve varış noktasına hasarsız bir şekilde ulaştırın. Seçilebilen birkaç şehirden birini seçin ve hız kesmeden yolunuza devam edin.

World Truck Driving Simulator APK İndir

Zorlu araziler, tehlikeli yol koşulları ve yol boyunca süren kötü hava koşulları, oyununuza çokça zevk ve eğlence katmaktadır. Bu zorlu koşulların üstesinden gelerek varış noktasına ulaşın ve en iyi kamyonların kilidini açın.

Zorlu hava ve yol koşullarının yanı sıra; oyundaki polislere ve radarlara dikkat etmelisiniz. Yollarda fazla hız yapmamaya gayret gösterin ve yanlış yollara girmeyin. Siz de World Truck Driving Simulator APK indirerek, telefonlarınızda tır simülasyonunun keyfini çıkarabilirsiniz.

World Truck Driving Simulator APK Özellikleri