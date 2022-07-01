Zombilerle dolu bir şehre ev sahipliği yapan World War Z: Aftermath, sürükleyici bir aksiyon deneyimi sunuyor.

Doğukan Çağlakpınar - 60 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Saber Interactive Inc tarafından geliştirilen ve Steam üzerinde Windows platformu için yayınlanan World War Z: Aftermath, milyonlarca adet kopya sattı. Windows üzerinde bilgisayar platformu oyuncuları tarafından 'çok olumlu' olarak değerlendirilen aksiyon oyunu zengin içeriği ile oyuncuları tatmin etmeye devam ediyor. Bünyesinde farklı zorluklara sahip zombileri bulunduran yapım oldukça sürükleyici bir oynanışa sahip.

Co-op tarzında bir zombi nişancı oyunu olarak lansmana çıkan World War Z: Aftermath günümüze kadar 15 milyondan fazla kopya satmayı başardı. Tek oyunculu ve çok oyunculu oynanış modlarına ev sahipliği yapan oyun, bilgisayar platformuna ek olarak konsol platformunda da oynanınıyor. Çapraz platform desteğine de sahip olan zombi oyunu 11 farklı dil seçeceği ile oynanıyor.

World War Z: Aftermath Özellikleri

Tek oyunculu ve çok oyunculu oynanış modları,

11 farklı dil seçeceği,

Farklı silah türleri,

Sürükleyici bir oynanış,

Platformlar arası çapraz oynanış desteği,

Gece gündüz döngüsü,

Zombilerle dolu bir atmosfer,

Heyecanlı hikaye,

Başarılı grafik açıları,

Kaliteli ses efektleri,

Staem üzerinde sık sık indirime giren World War Z: Aftermath, heyecanlı hikayesi ile oyuncuları zombiler ile karşı karşıya getiren aksiyon oyunu bünyesinde Türkçe dil desteği bulundurmuyor. 11 farklı dil seçeceği ile oynanabilen yapımda oyuncular Roma'nın Vatikan Şehrinde zombiler ile mücadele edecek, hayatta kalabilmek için ter dökecekler. Birbirinden farklı görevleri oyunculara sunan aksiyon oyunu, vahşi zombiler ile oyuncuları epey zorlayıcı bir dünyaya götürecek. Kabus gibi çöken bir zombi evrenine ev sahipliği yapan oyun 4K 60 fes desteğine de sahip. Düzenli olarak güncellemelerde almaya devam eden zombi oyunu, aksiyon oyunlarına yeni bir bakış açısı kazandıracak.

World War Z: Aftermath İndir

Windows için Steam üzerinde lansmana çıkan World War Z: Aftermath, bilgisayar oyuncuları tarafından epey sevildi. 15 milyon satışını geride bırakan yapım, 2021 yılında lansmana çıktı. Oyun başarılı satışlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

World War Z: Aftermath Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: AMD A10-5700 / Intel Core i3-3220

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD R7-240 / GForce 650Ti / Intel 630

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Yes

World War Z: Aftermath Önerilen Sistem Gereksinimleri