Fantastik bir RYO dünyasına ev sahipliği yapan XEL lansmana çıktı.

Doğukan Çağlakpınar - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Itorah, Orbital Bullet, Sphere gibi oyunların yayıncısı olan Assemble Entertainment yepyeni bir oyununu daha duyurdu. Tiny Roar tarafından geliştirilen ve Steam üzerinde Windows platformu için Assemble Entertainment tarafından yayınlanan yeni oyunun adı XEL olarak duyuruldu. Keşfetmeye dayalı aksiyon macera oyunu olarak adından söz ettiren XEL, tek oyunculu yani hikaye temalı bir oynanışa ev sahipliği yapıyor. Bünyesinde Türkçe dil desteğine yer vermeyen oyun, 9 farklı dil desteği ile oynanabiliyor. 3D grafik açılarına sahip olan oyunda, oyuncular çeşitli ana ve yan görevleri başararak oyun içerisinde ilerlemeye çalışacaklar. İlerledikçe de birbirinden farklı zorluklar ve içerikler oyuncuları karşılayacak.

XEL Özellikleri

Tek oyunculu bir oynanış modu,

9 farklı dil desteği,

Çeşitli ana ve yan görevler,

3D grafik açıları,

Çeşitli ses efektleri,

Zengin bir harita,

İlerlemeye dayalı bir atmosfer,

Bünyesinde 3D grafik açılarına yer veren XEL aksiyon yüklü bir RYO oyunu olarak adından söz ettiriyor. Steam üzerinde bilgisayar platformu için lansmana çıkan uygulama, 12 Temmuz'dan bu yana dünya çapında indirilip oynanabiliyor. Oyuncular hızlı ve tempolu bir yapı eşliğinde karşılarına çıkan düşmanları etkisiz hale getiriyor, görevleri başarıyor ve diğer içerikleri de görme fırsatı elde ediyorlar. Cazip fiyat etiketine ek olarak basit kontrollere de sahip olan oyun, ülkemiz oyuncuları tarafından da sevilerek oynanıyor. Zengin içeriği ile oyuncuları tatmin eden başarılı aksiyon macera oyunu, düzenli olarak güncellemeler de almaya devam ediyor.

XEL İndir

12 Temmuz 2022'de bilgisayar platformu oyuncuları için Steam üzerinde lansmana çıkan XEL, cazip fiyate etiketi ile satışlarını artırmaya devam ediyor. Oyunu hemen satın alıp, heyecan verici oynanışın tadını çıkarabilirsiniz.

XEL Minimum Sistem Gereksinimleri