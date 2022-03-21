Yandex arama motorunun e-posta ve disk hizmetlerini bir arada sunduğu resmi uygulamasıdır.

Tuna Aras - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yandex.Mail artık mobil cihazınızda. Mevcut e-posta istemcileri gibi kullanabileceğiniz, tüm e-posta trafiğinizi yönetebileceğiniz özellikleri ile benzerlerinin en büyük rakibi olan ücretsiz bir hizmettir. E-posta, sohbet ve disk özelliklerini bir arada sunabilen nitelikli bir servis.

Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan başarılı uygulama sayesinde maillerinizi mobil platformdan da yönetebileceksiniz. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan uygulama ile dilediğiniz her an maillerinize ulaşabilecek, mail atabileceksiniz.

Yandex.Mail APK Özellikleri

- E-posta gönderip alabilme ve dosya gönderebilme.

- Otomatik bilgi mesajı çıkartabilme. Sürekli yenilemek zorunda değilsiniz.

- Yandex.Maps servisi ile birlikte kullanarak konum bildirebilme.

- Mesajlarınız arasında arama yapabilme.

- Gruba mesaj yollayabilme.

- Okunan, okunmayan ve diğer filtrelenen mesajlar arasında seçim yapabilme.

- Yandex.Chat IM uygulaması ile senkronize çalışabilme ve yazışma geçmişini saklayabilme.

- Yandex.Mail'i ayrıca kendi özel alan adınız ile kullanabilme.

- Yandex.Disk servisi ile entegre çalışabilme ve 10GB ücretsiz disk alanını hemen kullanabilme.

Yandex.Mail APK İndir

Rus imzası ile yıllar önce yayınlanan Yandex.Mail, Google Play ve App Store üzerinden indirilip kullanılabiliyor.