Yüzde Yüz Kıble, bulunduğunuz şehirde Kıble yönünü doğru ve hızlı şekilde bulmanıza yardımcı olan bir Android uygulaması.

Erkan Calp - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yüzde Yüz Kıble, namaz kılmaya başlamadan önce Kıble'ye yönelmenin önemine istinaden ihtiyaç duyacağınız, dünyanın neresinde olursanız olun Kıble yönünü kolaylıkla bulmanıza yardımcı olan bir Android uygulaması olarak öne çıkıyor. Telefonunuzun GPS bağlantısını kullanarak konumunuzu anında tespit eden uygulama, bu sayede bulunduğunuz şehirde Kabe’nin nerede olduğunu hızlı, daha da önemlisi doğru şekilde gösteriyor.

Namaz kılmaya başlamadan Kıble'ye yönelmek son derece mühim bir harekettir ve yönünüzü doğru tayin etmediğiniz taktirde ibadetinizi tam manasıyla yapmış sayılmazsınız. Bu noktada gittiğiniz yerde Kabe yönünü hem kesin – yüzde yüz doğru olarak, hem de hızlıca öğrenmek için ihtiyaç duyacağınız Yüzde Yüz Kıble uygulaması, konumunuzu otomatik olarak tespit ederek Kabe yönünü göstermekle kalmıyor; 3 farklı harita modu ile Kabe'ye olan uzaklığınızı farklı açılardan görmenize imkan tanıyor.

Yüzde Yüz Kıble İndir

Kullanıcı dostu arayüzü ile her yaşta kullanıcının rahatlıkla kullanabileceği uygulamanın Pusula Modu fonksiyonu internet bağlantınızın olmadığı vakitlerde Kıble yönünü görmeniz için bulunmakta. Bu modda pusulanın üzerindeki Kabe simgesinden yönünüzü rahatlıkla bulmanız, uygun pozisyonu almanız mümkün. Telefonunuzu yatay konumda tutmanız ve metal obje yaklaştırmamanız Kabe yönünün tam doğru olarak gösterilmesi açısından önem arz etmekte.

Dünyanın neresinde olursanız olun Kıble yönünü şaşmadan bulan Yüzde Yüz Kıble uygulamasında yer alan paylaş seçeneğiyle Müslüman kardeşlerinizin de uygulamayla tanışmalarına vesile olabilirsiniz. Yüzde yüz kıble ile bundan böyle kıble nerede diye düşünmeye son verebilirsiniz.

Yüzde Yüz Kıble Özellikleri

Pusula Modu ile internet bağlantısına ihtiyaç duymadan Kıble'yi bulma

GPS özelliği konumu tam olarak tespit etme

Kıble ile bulunulan konum arasındaki mesafeyi farklı açılardan görme

Konumu Bul özelliği ile konum değişikliği yapma

Kıble'nin bulunulan şehir ve ülkeye göre yönünü dünya haritasında görme

Yüzde Yüz Kıble APK sayesinde Android kullanıcıları kıblenin yönünü kolayca tespit edebilecek, namazlarını kılabilecekler. Her telefonda bulunması gereken bir uygulama olan Yüzde Yüz Kıble uygulaması iOS platformu için de yayınlandı. Ücretsiz olarak kullanıcıların erişimine açılan uygulama, basit yapısı ile her kesimden kullanıcıya hitap ediyor. Sade içerikleri ve basit yapısı ile hızlıca kıblenin yönünü bulmaya yardımcı olan program, düzenli güncellemeler de alıyor.