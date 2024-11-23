ZEPHON, kıyamet sonrası dünyada hayatta kalmaya çalıştığınız bir kapsamlı strateji oyunudur.

Berkcan Aktürk - 17 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Proxy Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan ZEPHON, kıyamet sonrası dünyada geçen bir strateji oyunudur. Hem görselliği hem de oynanışıyla ön plana çıkan yapımda beklenmedik afetlere karşı mücadele verin, korkunç yaratıklarla savaşın ve en önemlisi hayatta kalmaya çalışın.

ZEPHON, sıra tabanlı taktiksel savaşları ve şehir yönetimini içerisinde barındırıyor. Kıyamet sonrası dünyada elle tutulur hiçbir şey kalmadı. Hayatına devan eden insanları kontrol edecek ve yeniden koloni oluşturacaksınız.

Oyunu hem tek oyunculu hem de çok oyunculu oynayabilirsiniz. Arkadaşlarınıza karşı savaşabilir ve onlara karşı farklı lider yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Savaşta 50'den fazla benzersiz birime komuta edin, taktiksel dizilimleri kullanın ve stratejik noktalarınızı güçlendirin.

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Oyunculara mükemmel özellikler sunan ZEPHON, strateji seven oyuncular için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Her yönüyle kapsamlı deneyim sunan oyunda, sonsuza kadar ilerleyebilirsiniz. İlerlemeleriniz boyunca hikayeyi de es geçmeyerek, tüm hikayeden haberdar olabilirsiniz.

Siz de ZEPHON indirin ve sıra tabanlı savaşlara ev sahipliği yapan bir strateji oyunu deneyimi yaşayın!

ZEPHON Sistem Gereksinimleri